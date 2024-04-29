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港超｜港足明星選舉5.28移師會展　新增最佳港隊球員　港足先生大熱陳肇鈞中途離開記者會 (17:28)

港超尚餘一個月完季，適逢今季踏入10周年，今屆香港足球明星選舉將移師至灣仔會展於5月28日舉行，本周四（5月2日）起接受公眾投票。其中今季在大埔及港足屢入關鍵入球的中場陳肇鈞，獲隊友及對手都認為屬香港足球先生大熱人選。

中國香港足球總會今午（29日）於將軍澳足球訓練中心舉行記者會，介紹今屆香港足球明星選舉詳情。今屆選舉設有18個獎項，包括香港足球先生、香港足球明星11人、最佳教練、兩名最佳青年球員、最受球迷歡迎球星及球員之星。另新增「港超最佳港隊球員」獎項，表揚今季在國際賽有好表現的港足球員。

有別近屆於九龍灣百樂門國際宴會廳舉行，今屆明星選舉頒獎禮將於5月28日移師至會展舉辦，本周四早上11時起接受公眾投票（網上連結：www.hkfa.com/vote），5月26日晚上11時59分截止，期間部分港超賽事球場內設有投票站。

記者會安排11隊港超球員代表到場分享心目中得獎人選，但由於大埔與足總溝通有誤會，安排多了一名球員代表，令陳肇鈞中途自行離場。這名今季香港足球先生大熱各賽事上陣22場入9球，兩奪港超每月最佳球員（MVP），同時為港足在亞洲盃決賽周取得唯一入球。他事後向本報承認今季表現「很順」，確有機會獲獎，「大部分時間都交到功課，無論在球會或港隊都有表現，真的影響到隊友或給到很正面的成績大家睇」。對於港足先生競爭對手，這名31歲中場稱留待給球迷定論。

大埔主教練李志堅也稱在「天時、地利」下，很大機會由陳肇鈞當選，「坦白講睇唔到有其他球隊球員好突出」；同樣今季兩奪每月MVP兼10次零失球的大埔門將謝家榮，認同陳肇鈞是港足先生大熱，並自認今季屬職業生涯「大爆發」，盼首次贏得最佳門將殊榮。

現排榜首的理文後衛徐宏傑，則支持隊友前鋒艾華頓做港足先生，「他是理文進攻核心、超重要球員，雖然近期入球少了，但仍睇得出表現比以往有很大不同，多了傳球連帶助攻次數也增加，在港足亦是重心幫助球隊不少」。傑志中堅艾里奧亦投隊友米基爾一票，「今季很難選出香港足球先生，沒有一個非常標青的球員，不過陳肇均為大埔取得不少入球，東方中場余在言亦踢得不錯，但我會選米基爾，他是中場卻現領先神射手，這是不容易做到的事」。

至於最佳青年球員熱門人選的東方22歲港腳余在言稱，20歲隊友馬希偉也值得獲此殊榮，「他今季入了8球，潛力很大，希望有更多球迷能支持他。另一隊友吳宇曦和傑志的陳晉一亦很好」。他認為新增的港超最佳港隊球員由陳肇鈞奪得。

最佳教練方面，出席記招的李志堅認為有機會獲獎，稱最大競爭對手是東方主帥盧比度，「雖然爭冠機會已不大，但大埔今季各方面都正面，有信心可向老闆爭取下季如何，球員至少不用擔心下一季」。

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