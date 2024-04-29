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NBA｜愛華士領木狼4：0橫掃太陽　相隔20年再闖季後賽次圈 (18:13)

明尼蘇達木狼今（29日）於NBA季後賽西岸首圈第4戰，作客以122：116擊敗鳳凰城太陽，場數4：0橫掃對方，相隔20年再闖次圈。至於洛杉磯快艇在另一場西岸首圈賽事，於一度領先31分下雖末段曾遭反超，但最終仍作客以116：111挫達拉斯獨行俠，場數扳平2：2。

木狼今季在安東尼愛華士、唐斯及高拔合組「三巨頭」下成績勇銳，並以西岸3號種子身分躋身季後賽，首圈面對有杜蘭特、戴雲布克卡及比爾組成「三巨頭」的太陽，頭3仗均輕鬆獲勝。球隊今續於鳳凰城作客，雙方全場戰况緊湊，分差一直在單位數內，結果木狼靠是役攻入40分的愛華士在最後6分鐘獨取當中的14分，領銜以122：116再克太陽，場數橫掃4：0晉級，成為今屆首次闖次圈的球隊之餘，亦是球隊自2003／04年球季以來，再次突破首圈。

賽後高拔大讚愛華士的表現道：「今季我們一直看着他成長，成為一個男人、球員及領袖。」而太陽主帥禾高亦認輸，「木狼在這系列賽給了我們很多難題，不論是主力或後備，尤其是愛華士，他是一名很特別的天才」。

同日另一場西岸首圈，快艇作客獨行俠在初段便拉開比數，次節一度領先31分，但其後不斷被主隊收窄分差，至第4節尚餘2分15秒更被反超前1分。不過，是役分別同樣攻入33分的球星夏登及保羅佐治，在最後兩分鐘內合取12分，終助球隊保住勝果，場數扳平2：2。

東岸首圈方面，2號種子紐約人憑星級控衛謝倫般遜攻入個人季後賽新高的47分，領銜作客以97：92力克費城76人，場數領先3：1。而3號種子的密爾沃基公鹿則在兩大球星「字母哥」安迪度高安普及李拿特同告因傷缺陣下，作客以113：126不敵印第安那溜馬，場數落後至1：3，陷出局邊緣。

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