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英超｜阿仙奴3：2挫熱刺續領群雄　維拉打和車路士前四穩陣 (23:12)

阿仙奴今晚（28日）在英超北倫敦打吡戰，作客以3：2打敗宿敵熱刺，取得三連捷後以35戰得80分續領群雄，暫領前稍後作客諾定咸森林的次席球隊曼城4分。熱刺則33戰續得60分續排第5，落後主場以2：2打和車路士的「四哥」阿士東維拉7分，但少踢兩場。

阿仙奴此役由當勇的夏維斯伙拍雙翼李安度杜沙特及布卡約沙卡攻堅，熱刺則由孫興慜掛帥，配合古路施夫斯基和迪姆華拿進攻。12分鐘，孫興慜禁區內回傳熱刺隊友中場占士麥迪臣射門高出。15分鐘，沙卡開出角球，阿仙奴隊友守將富安健洋力壓熱刺中場賀積查治，導致對方頭槌擺烏龍，令阿仙奴幸運領前。

熱刺其後積極反撲，中堅基斯甸羅美路先後於19和21分鐘勁頂斜出和中柱彈出。23分鐘，熱刺另一中堅雲迪尹補射得手，卻因越位在自判入球無效，更在4分鐘後再失一球。當時熱刺前場強攻不果，阿仙奴隨即打反擊，夏維斯中場左路大斜線傳予右路的沙卡射成2：0。31分鐘，迪姆華拿傷出，由翼鋒比蘭莊臣入替，但7分鐘後，夏維斯接應隊友阿仙奴中場迪格蘭賴斯開角球頂成3：0結束上半場。下半場接戰，熱刺先後換入包括鋒將李察利臣等3名新力軍，結果雖在64和87分鐘藉基斯甸羅美路及孫興慜建功，但球隊終仍以2：3告負。

此外，客軍車路士今晨有左閘古古列拿輸烏龍波，加上對手維拉其後藉摩根羅渣士建功，以兩球落後上半場。「藍戰士」下半場先憑馬度基在62分鐘建功，後於81分鐘由干拿加歷查以一記世界波扳平2：2完場，賽後33戰得48分續名列第9，而維拉則以35戰得67分。

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