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英超｜安東尼開齋無助曼聯被逼和　落後維拉13分篤定無緣前四 (18:49)

曼聯今晨（28日）雖由安東尼馬菲奧斯在79分鐘射入英超首球，惟8分鐘後因隊友接連犯錯導致輸12碼，結果被排尾二的般尼完場前逼和1：1，賽後34戰得54分，落後主場以2：2打和車路士的「四哥」阿士東維拉13分，今季鐵定無緣前四。

曼聯今仗沿上半場除般奴費南迪斯19分鐘起腳射中柱外，進攻方面乏善可陳；反而急欲搶分護級的客軍般尼，曾在35分鐘有利尼科士打的近門頭槌僅被反應快的奧拿拿撲出。79分鐘，主隊的安東尼馬菲奧斯把握運衛後場傳球失誤單刀開齋，但隊友卡斯米路於87分鐘己方禁區內頭槌回後乏力，奧拿拿出迎打手槌時打中般尼球員臉部被判極刑，被敵軍安杜尼操刀中鵠，雙方最終踢成1：1完場。

連同此役主場失分予般尼腳下，紅魔單在過去1個月7場賽事中，已有5仗在臨完場前10分鐘及補時階段失守，直接令球隊在聯賽失掉9分，更差點在足總盃4強被英冠球隊高雲地利攆出局。惟紅魔領隊坦夏格賽後仍堅持球迷要有耐性：「王朝需要時間建立。20年前的曼聯正處重建期，表現也難言出色，但隨着之後2、3年重拾輝煌後，現在已無人記得當時球隊曾經苦苦掙扎過，也經歷了一段長時間才能取得長足進步。」

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