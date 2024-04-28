奧運｜何瑋桁稱亞運獎牌提升自信　首度征奧冀入8強 (17:03)

世界排名第52的男重港將何瑋桁，在亞大區奧運資格賽的小組賽5戰全勝並以首名躋身淘汰賽，他隨後連挫卡塔爾隊劍手艾法達、吉爾吉斯隊的柏度夫、伊朗隊的伊斯馬利穆罕默德，在決賽再以9：8勇挫烏茲別克好手路馬托夫封王，驚險趕上巴黎奧運尾班車，也是男重港隊自2012年倫敦奧運的梁嘉明後的征奧第二人。

何瑋桁獲勝一刻難掩興奮，衝下主劍道振臂咆哮，又與教練陸昶名相擁慶祝，他在賽後接受本報電話訪問時，直言有幾場打得比較心急，未有好好處理細節，但總算滿意自己整體表現，「完賽當下只覺得好開心，不過隨着時間過得愈久，自己愈覺得整件事很不可思議、很神奇，都不知道自己怎做到，其實我跟（杭州）亞運時一樣，只想盡力打好比賽」。

何瑋桁在上屆東京奧運的亞大區資格賽16強止步，這名28歲港將直言自己今屆不論體能、心態、自信亦遠勝3年前。去年在杭州亞運男重個人賽贏得港隊歷來首銅，加上與隊友吳浩天、方凱申及劉昊峯在團體賽添銅，也令他對今次奧運資格賽增添信心，「我在比賽中間有想過自己在亞運面對一樣對手，我都攞到獎牌，今次一定要再贏他們，證明自己『係得嘅』」。

對於生涯首個奧運，何瑋桁亦會像其他比賽般全力以赴，期望做到最好，「今次（在奧運的）目標是8強，希望能發揮到100%能力，享受比賽就好」。何瑋桁戰畢奧運資格賽後，今晨馬不停蹄趕赴哥倫比亞，備戰5月3日展開的卡利大獎賽，他透露隨後將到法國集訓個多星期，完成17至19日舉行的法國世界盃後返港。

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