明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

英超｜利物浦作客言和韋斯咸再失分　飛燕諾教頭施洛下季勢替高普接掌紅軍 (22:47)

利物浦今晚（17日）於英超早場作客韋斯咸僅和2：2，連續兩輪失分後，以25戰得75分續排季席，爭標形勢愈加被動。此外據多間英媒報道，賽前「紅軍」已與荷甲飛燕諾的45歲荷蘭籍教頭施洛達成協議，將委任對方於下季頂替約滿離隊的高普接掌帥印。

利物浦今晚在早場作客韋斯咸，於43分鐘被主隊鋒將查洛保雲頭槌先開紀錄，換邊後「紅軍」於49分鐘由後衛安德魯羅拔臣近門射入扳平，並在65分鐘藉加普的攻門接連「省」中敵軍的奧邦拿及湯馬士蘇錫克後彈入，助球隊反超前2：1。

不過，近况低迷的紅軍未能力保勝局，戰至77分鐘被韋斯咸前鋒米查利安東尼奧射入再度平手，最終雙方各二言和，利物浦連續兩輪失分後，暫以35戰得75分續排第3位，落後明晚才出戰的阿仙奴兩分但多踢1場。

至於此仗曾發生小插曲，利物浦翼鋒穆罕默德沙拿於79分鐘準備後備入替前，在場邊疑跟領隊高普有爭執，最後被隊友達雲紐尼斯及祖高美斯拉開阻止。賽後沙拿直接返回更衣室及拒絕受訪；高普則稱雙方在更衣室交談過此事，「事情已成過去」。

此外，利物浦今據報已同意下季委任現執教荷甲飛燕諾教頭施洛，頂替約滿離隊的高普接掌帥印，年期未明。

其他報道：奧運｜何瑋桁亞大資格賽男佩封王奪巴黎入場券 羅浩天男重4強止步緣盡奧運

其他報道：田徑｜吳君浩亞青賽男子200米20.92秒摘銀　破塵封19年香港紀錄

其他報道：奧運｜帆船港隊奪巴黎奧運第二張入場券 49人級帆船組合阿輝／祥傑首征奧

其他報道：港超︱基華尼頓奠勝助理文作客挫南區續居首　曾昭達視餘下3仗為決賽

其他報道：排球｜世界女排聯賽香港站6月紅館上演　中國女排誓爭佳績保奧運資格

其他報道：英冠｜李城藉列斯聯大敗提早兩輪升班 老將華迪兌現承諾一季重返英超

相關字詞﹕明報體育 編輯推介 足球 英超 利物浦 韋斯咸 施洛 高普 查洛保雲 安德魯羅拔臣 米查利安東尼奧 飛燕諾

上 / 下一篇新聞