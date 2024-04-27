英超｜利物浦作客言和韋斯咸再失分　飛燕諾教頭施洛下季勢替高普接掌紅軍 (22:47)

利物浦今晚在早場作客韋斯咸，於43分鐘被主隊鋒將查洛保雲頭槌先開紀錄，換邊後「紅軍」於49分鐘由後衛安德魯羅拔臣近門射入扳平，並在65分鐘藉加普的攻門接連「省」中敵軍的奧邦拿及湯馬士蘇錫克後彈入，助球隊反超前2：1。

不過，近况低迷的紅軍未能力保勝局，戰至77分鐘被韋斯咸前鋒米查利安東尼奧射入再度平手，最終雙方各二言和，利物浦連續兩輪失分後，暫以35戰得75分續排第3位，落後明晚才出戰的阿仙奴兩分但多踢1場。

至於此仗曾發生小插曲，利物浦翼鋒穆罕默德沙拿於79分鐘準備後備入替前，在場邊疑跟領隊高普有爭執，最後被隊友達雲紐尼斯及祖高美斯拉開阻止。賽後沙拿直接返回更衣室及拒絕受訪；高普則稱雙方在更衣室交談過此事，「事情已成過去」。

此外，利物浦今據報已同意下季委任現執教荷甲飛燕諾教頭施洛，頂替約滿離隊的高普接掌帥印，年期未明。

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