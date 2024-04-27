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奧運｜何瑋桁亞大資格賽男重封王奪巴黎入場券　羅浩天男佩4強止步緣盡奧運 (21:35)

巴黎奧運劍擊亞洲及大洋洲區資格賽今（27日）於阿聯酋舉行，港將何瑋桁在男子重劍個人賽力戰至決賽，以9：8力克烏茲別克隊的路馬托夫封王，將是他個人首次征奧，同時是香港劍擊隊的第4張巴奧入場券；另一港將羅浩天則在男子佩劍個人賽4強止步，未能一圓奧運夢。

28歲的何瑋桁今在亞大區資格賽男重個人賽，以頭號種子身分直入正賽，於首圈的16強以15：12擊敗卡塔爾隊劍手艾法達過關後，再於8強輕鬆以15：6淘汰吉爾吉斯隊的柏度夫。4強面對伊朗隊的伊斯馬利穆罕默德，雙方一直爭持至14：14，最終何瑋桁在「決一劍」主動出擊拿下致勝分晉級。這名杭州亞運銅牌得主在決賽遇上烏茲別克好手路馬托夫，雙方得分梅花間竹，但何瑋桁一直保持些微優勢，最終在完成3節賽事後險勝9：8封王，個人首度征奧，今夏進軍巴黎。連同男花的張家朗、女重的江旻憓及女花的陳諾思，目前香港劍擊隊已奪4張奧運入場券。

至於早前在世界盃布達佩斯站因裁判爭議判決錯過入場券的31歲港將羅浩天，今轉戰巴奧亞大區資格賽以男子佩劍頭號種子身分直入8強，首戰面對越南隊的武成安，初段戰情緊湊，雙方一直拉鋸至10：10後，羅浩天一口氣連取5分，以15：10拿下勝利。4強他面對國家隊的沈晨鵬，在戰至4：4時連失9分被拉開，終以6：15落敗，連續兩屆與奧運資格擦身而過。

另外，「2023年賽馬會香港優秀教練選舉頒獎典禮」今於香港體育學院舉行，最終花劍隊總教練Gregory Koenig與殘疾人游泳（智障人士）教練梁淑盈，榮膺個人項目高級組全年最佳教練獎。保齡球教練比爾荷夫曼及殘疾人草地滾球（傷殘人士）教練吳宇軒，則奪團體項目高級組全年最佳教練獎。

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