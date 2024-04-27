港超︱基華尼頓奠勝助理文作客挫南區續居首　曾昭達視餘下3仗為決賽 (18:00)

榜首理文在今日港超獨腳戲造訪香港仔運動場，有559人入場，南區日籍隊長佐佐木周今仗為第100次為球隊上陣。

理文餘下4場作客全勝便可首次港超封王，今仗上半場即圍攻，先有中場黃威門前頂斜，之後胡晉銘遠射中柱再省中南區門將伍瑋謙背部出界，張熹延及後一次攻門再被伍瑋謙接實。南區完半場前有兩次入球良機，先是射手史提芬彭利拿門前撞射射高，以及中堅川瀨浩太在角球攻勢近射被後衛徐宏傑封阻，半場互無紀錄。

理文下半場換入翼鋒基華尼頓加強攻力，58分鐘再有黃金機會，在南區門前混戰解圍不遠，前鋒安尼亞力壓下勉強起腳中近柱不入。理文62分鐘換入「後備殺手」保連奴及後衛余煒廉，入替中場保利臣及傷出的隊長徐宏傑。戰至70分鐘理文終打破僵局，余煒廉開出界外球入禁區，兩隊球員都未有觸球下，被遠方的基華尼頓左腳勁射破網，入球後這名33歲巴西籍翼鋒即脫下球衣與職球員慶祝。尾段雙方再無增添比數下，理文終憑這入球1：0小勝南區，聯賽4連勝。

理文賽後17戰45分續居首，多踢一場領先明午3時作客香港U23的傑志6分。第3、4的東方及大埔則分別作客深水埗及港會。理文下月最後3仗將鬥均業北區、深水埗及傑志，主教練曾昭達完場一刻稱鬆一口氣，表示離冠軍只差3步，重申會在餘下3場「決賽」做好自己，不能掉以輕心，「南區主場威力很強，球員都知道這場有多重要，發揮和決心戰勝一切」。

當選賽事最佳球員的胡晉銘稱今仗贏在決心和耐性，「我們踢得很有耐性，去到下半場藉對手體能下降時把握機會，很善用一場波90分鐘」。這名26歲港腳職業生涯未染指過聯賽冠軍，進入最後直路他稱餘下3仗要做好針對部署，「之前在飛馬和東方取得錦標時，自己參與不多或受傷無踢過。自小踢青年軍時，睇住老一輩如林嘉緯或盧均宜成為三冠王或連霸，自己都渴望有這一日。希望今季可攞到冠軍返來，未來兩仗對中下游球隊泊大巴時，要找方法如何拆解」。

南區17戰30分排第5，主帥楊正光表示，球隊上半季狀態理想，但下半季有少許滑落，承認近期表現欠佳，「作為球員或教練總有低潮，未來3仗如何戰勝低潮，為球隊爭取最好成績是重要，球員要為自己而戰」。