排球｜世界女排聯賽香港站6月紅館上演　中國女排誓爭佳績保奧運資格 (17:30)

中國女排去年9月主場出戰巴黎奧運外圍賽失利，必須從今屆世界女排聯賽維持好表現，保住以世界排名獲得入場券的機會。曾為中國隊征戰12年的徐雲麗，對後輩爭入奧運的形勢仍感樂觀。里約奧運奪金功臣之一的朱婷，日前確定從戰畢意甲聯賽後重披國家隊戰袍，徐雲麗認為對方歸隊後仍是女長城的核心成員，「不僅在中國隊，她在意大利球會中也是核心人物，無論她出戰球會賽或國際賽，都會是隊中重要一員」。

36歲的徐雲麗在2019年退役後，除了2020年曾參與以中國女排為題材的電影《奪冠》，更選擇投身學術界，現為福建師範大學體育科學學院副院長。她透露引退後規劃是困難決定，「從事運動員專業這麼多年，退役後考慮過我能幹什麼。雖說身分轉變，但在學校教學還是從事排球，如何把自己的技術、精神傳授予學生，成為了很有意思的挑戰」。

世排聯香港站今屆續有8隊參賽，包括中國、土耳其、巴西、波蘭、多米尼加共和國、德國、泰國及保加利亞隊，合共上演16場激戰。中國女排在香港站將先後迎戰保加利亞、德國、土耳其及波蘭隊。賽事門票下周二（30日）早上10時於城市電腦售票網開售，票價由150至1400港元不等。中國香港排球總會會長吳守基表示，隨住啟德體育園預計明年啟用，期望來年世排聯能移師該處上演。

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