英冠｜李城藉列斯聯大敗提早兩輪升班　老將華迪兌現承諾一季重返英超 (15:06)

列斯聯在上、下半場各失兩球下，作客0：4慘負QPR，賽後45戰90分，只餘一輪下落後榜首李斯特城4分，間接令李城篤定首兩名直接升班。一眾李城球員聚在看電視觀戰，完場後即雀躍慶祝。

2015／16年英超冠軍李斯特城，上季英超排尾3降落英冠，今季在曼城意籍前助教馬利斯卡領軍下曾取聯賽九連勝，現以44戰94分居榜首。李城功勳老將馬克艾拜頓受訪時稱，球隊成功升班很大原因歸功於「老臣子」占美華迪的強大精神力，透露本月中接連不敵米禾爾及普利茅夫後，該名37歲射手立即召開球員會議商討對策，鞭策隊友重振升班決心。

李城隊長華迪今次亦繼2014年後，第二度協助「狐狸」升上英超。今季球隊首席射手仍是這名射入16球的英格蘭前國腳，他自2012年加盟接近12年，帶領球隊成英超盟主登上高峰，到降班低谷仍不離不棄，成為球隊傳奇。據報李城計劃與華迪再談續約。李城其餘功臣，還有入球及助攻均雙位數的中場賀爾、加納籍借將翼鋒法達胡，以及阿仙奴青訓翼鋒馬維迪迪。