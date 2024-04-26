U23亞洲盃｜韓國8強爆冷不敵印尼　相隔40年首緣盡奧運 (20:18)

今屆U23亞洲盃前3名將可參加巴黎奧運，第4名則要對U23非洲盃殿軍幾內亞隊踢附加賽爭一席。韓國隊自1988年漢城奧運起已連續9屆都有參賽，並於2012年倫敦奧運獲得銅牌，近兩屆亦殺入8強。

太極虎今屆U23亞洲盃分組賽B組3戰全勝，入4球零失球首名出線，8強面對起用不少入籍兵及韓籍主帥申台龍領軍的印尼隊，被對方荷蘭裔前鋒拉菲爾史度歷梅開二度，上半場落後1：2。在今屆已攻入3球的首席前鋒李泳俊，更於70分鐘犯規領紅被逐，戰至84分鐘才由鄭想賓扳平。法定時間到加時仍踢成2：2，最終互射12碼階段合共射了12輪，雙方在第6輪均射失，韓國在第12輪有李康熙主射被撲出，終負10：11，8強止步兼緣盡今夏的巴黎奧運，繼1984年後再次無緣征奧。

韓國隊主帥黃善洪於法定時間補時階段投訴過激領紅被逐。助教明在勇賽後稱在踢少一人劣勢下扳平，最後只欠運氣在互射12碼落敗，球員沒有放棄值得稱讚，又承認未能徵召部分在歐洲落班的球員影響了部署。

韓國隊今年初亞洲盃4強不敵約旦隊，2月中解僱了主帥奇連士文，如今再緣盡巴黎奧運，賽後眾多韓國傳媒都大肆抨擊，除了無緣奧運意味有一批球員將失去免服兵役機會，又稱「韓國足球步入黑暗時期」，認為韓國足總會長鄭夢奎應負全責，在接連負面事件下是時候引咎辭職。韓國名宿李天秀也稱鄭夢奎「令韓國足球倒退了10年以上」，用人錯誤必須辭職。

另一場8強，日本隊面對主場之利的卡塔爾隊，後者在41分鐘有門將巴里迪亞嚴重犯規領紅被逐，雙方法定時間踢成2：2，最終「藍武士」加時憑前鋒細谷真大及內野航太郎連下兩城，終勝4：2晉級，離巴黎奧運資格只差一步。

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