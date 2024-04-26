拳擊｜「婚紗拳后」陳衍婷點數挫泰國拳手　奪WBA亞洲輕繩量級挑戰賽金腰帶 (17:32)

陳衍婷因採用近身戰術，左耳在比賽期間正中對方重拳，賽後更感到耳鳴及腫脹，但當下只能咬緊牙關應戰，「打完先真係感受到幾痛，隻耳有啲瘀血，不過做得拳擊手就預咗，呢啲都係小事。」她指接下來將會挑戰另外兩大拳擊組織IBF及WBO的亞洲腰帶，希望能成為真正的亞洲拳后。陳衍婷坦言這個目標需要龐大的資金和資源，希望憑她的故事與戰績，吸引更多人支持香港女子拳擊運動，並向世界展示香港拳擊實力。

陳衍婷又表示這次特意穿上婚紗登場，冀能以「婚紗拳后」的身分，鼓勵香港女性勇敢追夢：「我真係好想用自己嘅故事鼓勵大家。着婚紗對女仔嚟講，係最開心同難忘嘅時光，所以一着住套婚紗，我就有股莫名興奮嘅動力！諗起自己當初都只係想做個婚紗小公主，同老公甜甜蜜蜜組織家庭，直到而家成為『婚紗拳后』，每步都有血有汗好艱辛，不過我覺得好值，因為呢個係我一生無悔嘅回憶。」陳衍婷特別感謝朋友們的支持：「雖然佢哋嚟唔到現場睇我比賽，但係超級窩心，特登整咗個『Bride Warrior』嘅燈牌畀我帶去泰國，每次見到呢個牌，就記得有班人喺香港一直為我打氣。」

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