NBA季後賽｜金塊再挫湖人場數拉開3：0　安必特轟50分領76人挫紐約人追近場數 (19:39)

衛冕的丹佛金塊今（26日）於NBA季後賽首圈第3仗，在4大主將約基治、查美梅利、艾朗哥頓及米高波特合轟95分下，作客以112：105再挫洛杉磯湖人，場數拉開至3：0，後日再勝便可率先晉級。至於費城76人在球星安必特獨取個人季後賽新高50分，領銜返主場擊敗紐約人，場數追成1：2。
金塊上仗在主場靠查美梅利的壓哨入球絕殺湖人，今征戰洛杉磯雖在上半場一直落後，但由第3節起力追並反超，其中前鋒艾朗哥頓貢獻29分及15個籃板，與取24分15個籃板的約基治同獻「雙雙」，加上梅利及波特分別攻入22及20分，4人包辦了全隊逾八成得分，終以112：105力克有安東尼戴維斯及勒邦占士合取59分的湖人，場數拉開至3：0，晉級在望。賽後約基治則籲隊友勿放鬆，「事實上我們一場比一場難打，過去兩仗己隊都在曾陷於被動，因此我們必須保持這樣的爭勝決心才行」。
東岸方面，76人在星級中鋒安必特攻下個人季後賽新高的50分，領銜在主場以125：114擊敗紐約人，場數追成1：2。而奧蘭多魔術亦返主場報捷，以121：83大勝克里夫蘭騎士，場數亦追至1：2。
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