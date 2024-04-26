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英超｜科頓起孖領曼城大勝白禮頓保爭標主導　哥迪奧拿：餘下賽事沒犯錯空間 (16:32)

曼城今晨（26日）英超憑菲爾科頓梅開二度，作客4：0大勝白禮頓，賽後33戰76分升上第2名，僅落後多踢一場的榜首阿仙奴1分，續保爭標主導權，並且只要最後5輪聯賽全勝即可衛冕封王。不過「藍月」領隊哥迪奧拿強調餘下賽事都沒有犯錯空間，並未有排除利物浦，認為仍在三強爭冠局面。

曼城今仗縱有射手艾寧夏蘭特繼續因傷缺陣，17分鐘仍由中場奇雲迪布尼罕有地插水式頭槌破網，加上鋒將菲爾科頓於26分鐘直入罰球，以及34分鐘把握對手後場犯錯輕鬆梅開二度，藍月半場已領先3：0。換邊後曼城由前鋒祖利安艾華利斯於62分鐘埋齋，終以4球大炒白禮頓，各賽事於法定時間已連續30場不敗。

曼城全取3分後以33戰76分，超越利物浦升上第2，僅落後多踢一場的阿仙奴1分，在爭冠路上取得主導權。藍月最後5輪對手分別為緊接下周日作客諾定咸森林、主場對狼隊、作客富咸及熱刺，以及下月19日煞科主場對韋斯咸，只要全勝便可達成英超四連霸，不過哥迪奧拿未敢大意，認為利物浦仍在爭冠之列，「由現在開始每個犯錯就會令爭冠變得困難，幸運我們對最後衝刺經驗豐富。發生在利物浦的事（先後不敵水晶宮及愛華頓）都有機會發生在我們或阿仙奴身上。球隊要做的是做好恢復和保持謙遜，迎接下場比賽」。哥帥稱下仗面對要為護級勢拼盡的森林不容輕視，又認為「紅軍」仍有很強的鬥志和團隊精神，一定會戰鬥到最後。

至於阿仙奴及利物浦賽程方面，「兵工廠」要作客硬憾熱刺及曼聯；紅軍亦要主場對熱刺及作客日前有主帥艾馬利續約排第4的阿士東維拉。排第5的熱刺將要惡鬥前列三強，左右大局爭標形勢。

英超前三餘下對手

阿仙奴（積分：77、尚餘4場）

熱刺（客）、般尼茅夫（主）、曼聯（客）、愛華頓（主）

曼城（積分：76、尚餘5場）

諾定咸森林（客）、狼隊（主）、富咸（客）、熱刺（客）、韋斯咸（主）

利物浦（積分：74、尚餘4場）

韋斯咸（客）、熱刺（主）、阿士東維拉（客）、狼隊（主）

註：以上賽程按交手順序排列

相關字詞﹕明報體育 英超 曼城 白禮頓 奇雲迪布尼 菲爾科頓 祖利安艾華利斯 編輯推介

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