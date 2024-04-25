英超︱利物浦隔13年半作客首負愛華頓　奪標形勢急轉直下　雲迪積克信施洛有力成新帥 (18:30)

利物浦於2月尾揚威英格蘭聯賽盃後，有望榮膺「四冠王」之名不逕而走，卻自上月中在英格蘭足總盃8強被曼聯淘汰後，表現漸走下坡，除了在歐霸8強被阿特蘭大踢出局，今晨大戰愛華頓前在英超勝和負各一，已被阿仙奴搶去「一哥」席位，詎料此役於27分鐘，眾將禁區內自亂下數度解圍不成，被「拖肥」中堅班夫韋迪後上打開紀錄。

紅軍在58分鐘再失一球，當時拖肥開出角球，前鋒卡維特利雲擺脫阿歷山大阿諾特頂入。高普其後先後換入哈維艾利洛等5名球員，卻始終忘帶射門鞋，終以0：2告負，自2021年2月主場交手後首次敗陣，又自2010年10月後，首次作客不敵拖肥，而後者當年其中一個入球功臣，正是現執教阿仙奴的阿迪達。

紅軍賽後34戰得74分，續落後「兵工廠」3分，只領先少踢兩場的曼城1分，若「藍月」明晨作客白禮頓凱旋，便可以兩分反壓紅軍升上第2，故此紅軍欲繼2019／20年球季後再度摘冠已陷於被動。拖肥則以34戰得33分排尾5，領前尾三盧頓8分。高普說：「我可以做的只能是向利物浦球迷道歉。球隊本可以做得好一點。球隊現在的奪標機會只能藉阿仙奴和曼城各自出現危機。」

紅軍隊長華基爾雲迪積克則說：「賽果令人非常失望，每個人都要反省，球員是否已全力以赴？或真的想贏得英超冠軍？若以這仗的表現，根本不會成功。」這名荷蘭隊守將又回應傳言飛燕諾教練施洛有望成為紅軍下任新帥道：「他或是目前最好的荷蘭籍教練之一。從戰術和理念來看，他可以領軍利物浦。」45歲的施洛球員時代司職中場，2016年展開執教生涯，2019至20年領軍阿爾克馬爾，2021年接掌飛燕諾，已帶領球隊在上季荷甲和今季荷蘭盃封王。他去年曾拒絕執教熱刺和列斯聯，據報也曾獲車路士垂青，但他最終與飛燕諾簽新約3年。

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