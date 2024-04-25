奧運︱鄭清然助港隊奪巴黎奧運滑浪風帆入場券　連續9屆男女子組齊征奧 (18:00)

巴黎奧運帆船項目終極資格賽上周六起一連8日於耶爾舉行，港隊派出鄭清然、歐令揚及何銘諺爭奪最後7個男子組奧運名額。鄭清然在首4日共12場賽事中，有兩場獲第1及兩場第3，總成績第3躋身獎牌賽準決賽。

由於巴黎奧運資格賽賽例列明，賽事最終排名前5位的國家或地區代表隊，可直接取得巴黎奧運滑浪風帆項目24個席位的餘下參賽資格，因此殺入最後4強獎牌賽準決賽的鄭清然，已篤定協助港隊拿下男子組入場券。

連同馬君正去年透過杭州亞運女子iQFOiL賽事奪銀，得以亞洲區指定賽事最高排名取得巴黎奧運滑浪風帆女子組參賽資格。港隊保持滑浪風帆於1984年洛杉磯奧運被列入比賽項目後，連續11屆奧運也能派出運動員角逐，亦是1992年巴塞隆拿奧運新增女子組項目後，連續9屆男、女子組均能取得參賽資格。

中國香港滑浪風帆會表示，將會按照早前公布的遴選規則，包括指定賽事成績甄選出男、女子巴黎奧運代表，並待港協暨奧委會審批後，落實最終參賽人選。

劍擊｜花劍世界盃下周三亞博館開戰 張家朗陳諾思領銜港隊60人出擊 期待「最熟悉的語言打氣」