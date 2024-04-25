英超︱般奴費南迪斯兩射一傳助曼聯反勝錫菲聯　結束聯賽4場不勝　獲坦夏格讚是領袖 (15:27)

陣容不整的曼聯今仗再有拉舒福特因傷缺陣，面對近10場不勝的錫菲聯，「紅魔」在上半場控球率高達83%，但門將奧拿拿在35分鐘後場短傳失誤，被客軍中場保高截球射近柱先開紀錄。曼聯7分鐘後由哈利馬古尼接應傳中頂向遠柱扳平，亦是這名中堅繼英格蘭足總盃4強後連續兩仗建功。

不過，紅魔於下半場50分鐘再度失守，被前鋒比列頓門前無人看管下撞射得手，亦是主隊今季聯賽第50個失球。戰至61分鐘，馬古尼於角球攻勢被拉跌博得12碼，般奴費南迪斯操刀中鵠，並於81分鐘遠射破網，協助球隊反超。這名29歲中場於85分鐘再傳中前鋒海倫打破傷癒後6場入球荒埋齋，終在奧脫福球場以4：2挫錫菲聯，結束聯賽4場不勝，賽後33戰53分，藉紐卡素作客0：2負水晶宮後重返第6，落後第5踢少1場的熱刺7分；錫菲聯34戰16分續敬陪末席，落後尾四的諾定咸森林10分，尚餘4輪若周六晚作客不敵紐卡素，將成首支降班球隊。

般奴費南迪斯再做曼聯救星，踏入4月連續5仗建功，入7球兼貢獻2次助攻狀態大勇，賽後獲坦夏格讚揚道：「般奴再次展現他的創造力、活力和領導能力，在場上總是鼓勵隊友」。18歲前鋒韋特利於補時入替首為曼聯披甲，成為歷來第250名於一隊上陣的紅魔青訓。他賽後透露入場後般奴向他說會在餘下9分鐘盡力助攻給他機會。這名曼聯隊長笑言為此因而在尾段踢得有點着急，「對於剛從青訓出來的年輕人，我知道這一刻對他很重要，如果首次上陣就取得入球就意義更加重大。可惜我未能給他助攻，已盡力了，但我相信他將來獲得更多機會時就會入球」。

曼聯下仗於周六主場對尾二球隊般尼，坦夏格透露中場美臣蒙特有機會該仗復出。