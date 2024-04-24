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傑運頒獎禮｜偕林新棟首膺最佳組合　王瑋駿喜獲退役禮物寫完美句號 (22:19)

「2023年香港傑出運動員選舉」頒獎禮今晚（24日）在灣仔會展舉行。去年為港隊贏得杭州亞運首金的賽艇組合林新棟／王瑋駿，雖隨後者日前宣布退役「拆伙」，但仍首度當選最佳運動組合。王瑋駿笑言獎項如「退役禮物」，為運動員生涯畫上完美結局。

林新棟／王瑋駿在去年9月24日、杭州亞運開幕後的首日賽事中，於男子雙人單槳無舵手勇奪金牌，成為港隊當屆首金得主。兩人連續兩年獲中國香港賽艇協會提名下，與羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪，以及由張家朗、蔡俊彥、楊子加及梁千雨組成的男子花劍隊，一同當選2023年傑運最佳運動組合。

24歲的王瑋駿上周宣布結束全職運動員生涯。比對方年長兩歲的林新棟，承認對拍檔退下來曾感失落，「難得合力爭取到最好的成績，聽到他想退役後，一開始很失望、不開心；但相信他有其他想追隨的事，我可以做的是盡快收拾心情，重回正軌」。

王瑋駿引退後到港協暨奧委會轄下的香港運動員就業及教育部（HKACED）任職，開展人生新篇章。他祝福林新棟與新拍檔陳至鋒磨合順利，在下月瑞士舉行的奧運資格賽力爭進軍巴黎奧運，「難得港隊有雙人艇組合在亞洲創造佳績，希望他們能乘勢造出更多好成績」。

此外，當選傑出男運動員的高爾夫球港將許龍一，是今晚另一名首獲傑運殊榮的運動員。23歲的許龍一去年初取得亞巡賽資格，成為職業球手後不足兩個月即在3月舉行的國際都會高爾夫球錦標賽主場奪冠，寫下港將亞巡賽零的突破，季後更獲頒最佳新人。他同年10月出戰杭州亞運，再為港隊歷史性奪個人賽金牌，並伙隊友黑純一、張雄熙及伍城峰在團體賽掛銅。他因在日本備戰明日展開的阪田錦標賽，未有出席頒獎禮，但仍透過片段感謝高球總會、家人等支持。

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