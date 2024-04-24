傑運頒獎禮｜張家朗何詩蓓膺星中之星三連霸　港足壓七欖奪最佳隊伍 (21:25)

被喻為香港「體壇奧斯卡」的「國泰2023年度香港傑出運動員選舉」今晚（24日）於香港會議展覽中心舉行頒獎禮，香港「劍神」張家朗和「飛魚」何詩蓓（Siobhan）大熱蟬聯男、女子「星中之星」傑出運動員連續3屆獲獎，惟美中不足的是「十傑」當中有5人皆未能出席。至於香港男子足球代表隊則打破男子七人欖球隊的壟斷，繼2009及15年後再膺「最佳運動隊伍」。
在去年的成都世界大學生運動會贏得雙金，以及在杭州亞運個人賽贏得港隊隊史首金的港隊「劍神」張家朗，與港隊首席網球手黃澤林、高球新星許龍一、港乒一哥黃鎮廷，以及傷殘羽毛球隊的朱文佳獲選為傑出男運動員。
張家朗連續3屆贏得「星中之星」之餘，由他與蔡俊彥、楊子加及梁千雨組成得男子花劍隊更贏得「最佳運動組合」。張家朗直言能與隊友贏得此獎意義重大，即使團隊失落巴黎奧運資格，但今次獲獎也算肯定，「我們的團隊經歷好多事，由亞洲賽發揮不好，到世界賽（摘銅）重燃希望，雖然最後爭不到奧運（男子花劍團體賽）資格，但這次得獎是一大肯定，證明我們是一個有實力的團隊」。蔡俊彥有感團隊前途光明，自己亦放眼2028年洛杉磯奧運，「我們有很多出色的後浪，屆時男花會處於巔峰，不再是以一、兩人為主的隊伍，而是一支軍隊」。
傑出女運動員方面，「女飛魚」何詩蓓、「四眼cue后」吳安儀、女子重劍「世一」江旻憓、空手道「世一」劉慕裳及港乒星將杜凱琹齊齊獲獎，當中何詩蓓更連續3屆榮膺「星中之星」。何詩蓓去年在杭州亞運贏得2金、1銀、3銅，成為歷來單屆亞運獲最多獎牌的港將；世界賽亦贏得女子100米自由泳銀牌，並且已豪取5項巴黎奧運資格。
何詩蓓直言做運動員的感覺自私，「我感覺全世界圍住我行，像我年輕時媽媽凌晨4時多起牀帶我去游泳，物理治療師、營養師、隊友和所有人，大家為我付出好多。沒他們的犧牲，我不會有今日的成就，我只可繼續努力爭取好成績，不能辜負背後的團隊」。她又不忘感謝港府購入巴黎奧運轉播權，讓市民能觀看港隊比賽，「市民在上屆（東京）奧運開始更加認識我們，我亦因此感受到大家對我的支持和愛，今日更有一名女士說因為看過我的比賽，令她克服恐懼去學游水。雖然我覺得做運動員很自私，但希望我可以啟發更多人，勇敢追尋自己的夢想」。
另外，吳安儀第11次獲選為傑出女運動員，為現役運動員最多。不過，桌球將於來年失去香港體育學院精英甲級資格，而中國香港桌球總會提供的資助不足現時八成，她接受訪問時顯得感觸指「希望今年不是最後一次」，又稱今季將全力爭取職業賽資格，「如果能升上世界第一或贏世界冠軍，重奪職業資格，我都會完成兩季職業賽，再看看情况考慮其他發展」。
至於公眾投票期間競爭激烈的最佳運動隊伍獎項，由去年杭州亞運歷史性奪殿軍，並在亞洲盃相隔逾半世紀再躋身決賽周的香港足球代表隊，力壓在亞運衛冕的男子七人欖球隊，繼2009及2015年第3次當選。港足亞運隊長胡晉銘認為，這次得獎讓足球員在香港體壇倍添歸屬感，「足球脫離體院多年，並非精英項目仍能得獎，很感謝市民、評審等對我們的肯定。亞運之旅是永生難忘，猶其當中面對日本、伊朗隊等強敵，依然可創造佳績，認受性更高」。
港足主教練安達臣亦欣喜港足獲獎項嘉許。他在頒獎禮後亦透露與香港足總續約進展，透露展開洽談，冀在數周內達成共識，「我們之間仍有些分歧，我希望獲得3年的新合約，但足總慣例是提供兩年新約，看看他們有沒有辦法」。
2023年度香港傑出運動員選舉得獎名單：
星中之星傑出男運動員
張家朗（劍擊）
星中之星傑出女運動員
何詩蓓（游泳）
傑出男運動員
張家朗（劍擊）
黃澤林（網球）
許龍一（高爾夫球）
黃鎮廷（乒乓球）
朱文佳（傷殘羽毛球）
傑出女運動員
何詩蓓（游泳）
吳安儀（桌球）
江旻憓（劍擊）
劉慕裳（空手道）
杜凱琹（乒乓球）
最佳運動隊伍
香港男子足球代表隊
香港最佳運動組合
香港羽毛球代表隊—混合雙打：鄧俊文／謝影雪
香港男子花劍代表隊：張家朗、蔡俊彥、梁千雨、楊子加
男子雙人單槳艇：林新棟／王瑋駿
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