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乒乓︱蘇慧音因傷料無緣巴黎奧運前復出　稱不感可惜認同狀態優先 (19:15)

中國香港乒乓球隊目前至少已取得巴黎奧運乒乓女團、混雙及女單3個項目參賽資格。上月中正式升任總教練的李靜今日（23日）在活動後表示，港乒「一哥」黃鎮廷以目前亞洲排名料可取得男單入場劵，但同時確認上屆東京奧運女團銅牌成員蘇慧音難於巴黎奧運前復出。

港乒在巴黎奧運資格，目前已取得女團、混雙及兩個女單席位，男單則仍在爭逐。總教練李靜表示，在男單亞洲區6個席位來說，目前排亞洲第2的黃鎮廷「稍為穩陣」，暫排亞洲第4的林兆恒則「機會一半半」，需在緊接到沙特阿拉伯及重慶等地的積分賽爭更高排名搶分。女團方面，他稱人選仍未定，但確認上屆東京奧運女團銅牌成員蘇慧音難於巴黎奧運前復出，「她始終有一段時間無正式訓練和參加國際賽，希望她盡快康復」。上月升任總教練的李靜今屆將不會到巴黎現場督師，改為幕後支援，觀眾無緣再聽他妙語連珠，他笑言「希望比賽精彩等大家有得繼續寫」。

蘇慧音承認現時仍只能舒緩其手部的神經傷患，未能根治下只能輕量訓練。繼杭州亞運後，料再無緣連續兩屆出戰奧運，26歲的她則稱不感可惜：「奧運資格是屬於成個港隊，所以一定邊個最好狀態就邊個去。當然自己都想參加奧運，但其實很早已自知受傷勢影響難以保持狀態。見到隊友取得女團資格我都好開心，就算未能參加都會非常支持隊友」。現於香港科技大學讀理學課程的她稱，上屆在傷患困擾下憑堅持成功出戰東京奧運，但也令傷勢惡化，惟無悔曾努力嘗試，「亦明白到唔可以搵自己身體鬥氣，有時面對方法不只是夾硬來，都要從容點。現在不能訓練太多，就去讀書和去考教練牌，也幫隊友分析比賽錄像」。

恒生乒乓球學院今午（23日）舉行去年度畢業禮，由港隊代表黃鎮廷、杜凱琹及李皓晴等人頒發最佳球員及最佳青年球員等24個獎項，而「明日之星」獎項由龐雅之及何思駿奪得。

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