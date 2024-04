港足｜BBC訪問香港足總前CEO薛基輔　憂足總未來不能再成國際足協獨立會員 (16:45)

《BBC》這篇專題報道標題為「噓自己的國歌-香港與困境」(Booing your own anthem - Hong Kong and a dilemma),訪問了曾於2012至18年出任香港足總CEO的薛基輔,他提及在任期間,國際足球賽事為香港市民提供一個表達不滿的平台,「噓國歌為他們提供了極大宣傳效果。入座率亦上升,很多在正常情况下永遠不會現場看足球的人,都有入場看比賽」。2015年多場世界盃外圍賽,香港球迷在場內都有噓國歌,包括港足主場對中國隊(國足),結果香港足總被國際足協多次罰款。薛基輔稱當時並沒收到來自北京的投訴,但承認受到特區政府的壓力,「港府要求我們盡一切努力去阻止(噓國歌)。我們開展宣傳活動,在比賽引入更嚴格的保安措施,包括搜查及沒收橫額,但我們無法完全阻止,結果多次被FIFA罰款」。

港府在2020年6月立法《國歌法》,最高判處3年監禁。港協暨奧委會轄下的各體育總會去年起陸續在名稱及會徽加上中國。薛基輔提及,在任時為滿足中國要求及保持香港足總獨立身分,盡力維持一個適當平衡,「這是不成文規定,不要走得太近,避免被國際足協取消獨立會員。沒有共享資源或知識或類似性質的東西,事實上,我們與日本關係更密切,他們更無私,視指導較小足總會員及改善亞洲足球為己任」。

BBC稱曾向香港足總現任管理層發訪問邀請,但未獲回應。另訪問了研究體育與地緣政治經濟的學者西蒙查域克(Simon Chadwick)和香港中文大學講師杜文哲(Tobias Zuser),前者以今年2月美斯訪港的缺賽風波作例,認為香港足球若想長遠發展,「去政治化」才是明智做法,「建立一套貼近社會而不具威脅的價值觀」;本身是球迷的杜文哲則提及港足今年初在亞洲盃前友賽擊敗國足後,內地球迷也在社交網讚揚港足表現,「部分聲音甚至認為國足應向港足學習」,又認為香港體育總會冠上「中國香港」後不會出現重大轉變,「香港在1997年起已經以中國香港名義參加奧運,所以最近各體育總會更多只是象徵式轉變。不會真正改變人們支持球隊和看法」。然而薛基輔稱:「我對改名一事不感驚訝。難以避免地,香港足總未來有一日不會再是國際足協的獨立會員,這只是時間問題,這是向同化過度的一部分。」

