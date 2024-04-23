勞倫斯獎︱佐高域5奪年度最佳男運動員　看齊費達拿紀錄　西班牙女足囊括兩大獎 (16:08)

如今已年屆36歲的塞爾維亞籍網壇「世一」佐高域，去年在四大滿貫贏下當中三座冠軍，累積破紀錄的24「貫」。結果他在今屆勞倫斯獎力壓足壇球王美斯及球星艾寧夏蘭特、世界一級方程式（F1）四屆總冠軍韋斯塔本、撐竿跳「鳥人」杜班迪斯及百米飛人諾亞萊斯，個人第5次獲得年度最佳男運動員殊榮。

佐高域獲獎時表示：「第5次獲獎對我來說是無比的榮耀，這令我憶起2012年首次獲獎只有24歲的我，這12年來我為自己的成就感到自豪。」而他亦「賣口乖」為未有出戰馬德里網球公開賽感遺憾，但預告有意在此後的羅馬大師賽復出，備戰下月底展開的法國公開賽。

至於去年首次勇奪女足世界盃的西班牙隊，則力壓取得「三冠王」的曼城男足及首奪男籃世界盃的德國男籃等，初次獲選為年度最佳團隊獎，而陣中頭號球星艾坦娜邦瑪蒂亦大熱獲膺年度最佳女運動員獎。她在得獎感言時亦間接重提去年世盃頒獎後，時任西班牙足總主席魯比奧斯涉強吻其隊友珍妮花靴莫素一事，「己隊的團結性無與倫比，不論是在場內或場外都勇敢面對挑戰」。

另外，去夏加盟皇家馬德里的英格蘭男足主將祖迪比寧咸，今季個人數據大躍進，各項賽事已入21球及交出10次助攻，結果獲膺年度最佳突破獎。而美國隊「體操女王」比拉絲去年克服心理問題復出，則獲選為年度最佳復出獎。

2024年勞倫斯世界體育獎得獎名單

獎項 得主（項目）

最佳男運動員 佐高域（網球）

最佳女運動員 艾坦娜邦瑪蒂（足球）

最佳團隊 西班牙女子隊（足球）

最佳突破 祖迪比寧咸（足球）

最佳復出 比拉絲（體操）

最佳殘疾運動員 迪歌特（網球）

最佳極限運動員 艾莉莎卓爾（滑板）

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