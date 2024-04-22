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英足盃︱曼聯互射12碼險勝高雲地利　連續兩季決戰曼城　堅尼嘲笑紅魔似英冠球隊 (20:24)

曼聯今晨（22日）在英格蘭足總盃4強領前3球下，被英冠球隊高雲地利逼和需加時作賽，終以互射12碼險勝4：2，破紀錄第22次晉身決賽，將在下月25日與曼城合演去季決戰翻版。「紅魔」領隊坦夏格賽後不滿球隊經歷驚濤駭浪才過關，名宿堅尼更以「高雲地利及曼聯看來分別像是英超和英冠球隊」來嘲笑母會。

曼聯藉麥湯米尼、哈利馬古尼及般奴費南迪斯，先後在23、46和59分鐘建功，卻被高雲地利的艾利斯森斯、哥林奧夏利及夏治胡禮，分別於71、79和補時4分鐘破門追和3：3，加時後戰果不變，曼聯終險勝4：2，將決戰曼城，亦是1885年以來，再度由兩支同樣的球隊連續兩季爭標。

坦夏格說：「賽果令人心情複雜。己隊控制戰局75分鐘，之後成為對方天下。這晉級過程要不得，實在可以做得好一點。」球員時代曾協助曼聯奪得1990年英足盃冠軍的高雲地利主帥羅賓斯則說：「這是一次苦澀的失望，但同時為麾下自豪。」他又指出，若非加時最後20秒愛將托普建功，卻因助攻的夏治胡禮「腳趾甲越位」而「食詐糊」，球隊便有機會繼1987年奪標後，再度躋身決賽。

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