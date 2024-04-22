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西甲︱比寧咸補時奠勝　皇馬反勝拋離11分勢封王　巴塞年內4次交鋒全敗失13球 (17:15)

皇家馬德里今晨（22日）競逐第36個西甲冠軍踏出重要一步！「銀河艦隊」藉中場祖迪比寧咸補時建功，在西班牙國家打吡戰主場以3：2反勝巴塞隆拿，賽後拋離次席巴塞11分，在聯賽僅餘6輪下，奪標高唱入雲。主帥安察洛堤各項賽事過去1年四度領軍皇馬全勝巴塞入13球，他賽後指比寧咸「或取得一個對贏得聯賽至關重要的入球」。

巴塞隆拿於6分鐘藉中堅安達斯基斯坦臣頂入先開紀錄，但皇馬右閘盧卡斯華斯基斯在18分鐘博得12碼，由翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞操刀扳平。28分鐘，巴塞前鋒耶馬爾近柱後腳妙射，皮球在龍門白界附近被皇馬門將盧連撥出，VAR之後長時間介入，但仍無法確認入球下終判不入。

69分鐘，巴塞憑中場費明盧比斯破門再度領前，卻在4分鐘後被無人看管的華斯基斯再度追和，他更在補時1分鐘助攻祖迪比寧咸狂抽破網，為皇馬鎖定3：2勝局，賽後32戰得81分高踞榜首，而總計落後11分的巴塞近1年各賽事4戰皇馬全敗及失13球，教練沙維認為耶馬爾的入球無效成敗走關鍵，並說：「西甲仍未有門線技術是可恥的。這是世上最佳聯賽應有的設置。」另外，比寧咸今季聯賽兩鬥巴塞獨取3球，乃球隊雙殺對方的最大功臣。

另外，無緣歐聯4強的馬德里體育會作客以0：2負下游的艾拉維斯後續排第4，但仍領前隨後的應屆西班牙盃盟主畢爾包3分。

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