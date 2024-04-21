NBA季後賽︱金塊展衛冕之路　主場挫湖人先拔頭籌 (20:00)

上季首奪NBA總冠軍的金塊，今季續在兩大球星約基治及查美梅利領銜下，於常規賽取得西岸次名躋身季後賽，今於首圈面對有「大帝」勒邦占士及「一眉」安東尼戴維斯領銜的7號種子湖人，早段稍落下風，但第3節起憑出色防守兼多次迫使對手失誤下頻得分，終以114：103力克「紫金軍團」，場數領先1：0，明早將在主場續戰。是役貢獻「雙雙」32分及12個籃板的約基治道：「季後賽總是不易的，我們不想在主場失利，因此末段可謂使出了渾身解數。」

至於另一場西岸首圈，3號種子的明尼蘇達木狼在新星安東尼愛華士攻入全場最高分下，領銜在主場以大勝鳳凰城太陽，旗開得勝。

東岸方面，相隔11年再以2號種子身分出戰的紐約人，在後備得分高達52分下，在主場以111：104擊退76人，而後者頭號球星安必特雖然攻入29分，但他在次節一度在入樽後觸傷左膝退下火線，其後負傷下續戰成外界焦點。賽後76人主教練納斯承認難料對方在明早的次仗能否上陣，「不過我肯定他（安必特）自己會希望披甲，這有待賽前再決定」。

同日另一場東岸首圈，4號種子克里夫蘭騎士亦在主場以97：83挫5號種子奧蘭多魔術先拔頭籌。

其他報道：空手道︱劉慕裳K1超聯開羅站大勝清水那月摘銅 延續22項國際賽踏頒獎台

其他報道：英足盃︱貝拿度施華將功贖罪 曼城挫車路士第13次闖決賽 哥帥怒斥歐聯後3天接戰

其他報道：柔道︱主場戰亞洲賽首圈止步 李玨穎放開心情享受比賽「盡力打就好」

其他報道：奧運︱趙顯臻奪巴黎奧運資格 將戰男子單人雙槳艇 「開心過亞運贏獎牌」