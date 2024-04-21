空手道︱劉慕裳K1超聯開羅站大勝清水那月摘銅　延續22項國際賽踏頒獎台 (19:03)

劉慕裳上月在土耳其安塔利亞站奪金，打破6年K1超聯錦標荒，她在上周五舉行的開羅站一路過關，惟4強出現失誤下，使出「北谷屋良公相君」獲41.5分，惟以0.1分之差不敵以「知花公相君」應戰的另一日籍好手三島桐里，無緣決賽。

劉慕裳在社交網直言盼在挫敗中成長，又承諾會在銅牌戰「交出最好一面」，而這名「世一」港將亦說到做到，她在銅牌戰使出一套「八步連」獲44.1分，其對手、世界排名第16的日本隊代表清水那月以「公相君」應戰並獲41.4分，劉慕裳終以2.7分優勢勝出，延續22項國際賽踏上頒獎台的走勢。

劉慕裳在下月31日將轉戰在摩洛哥展開的卡薩布蘭加站賽事，這也是今季K1超聯的煞科戰，若她能維持女子個人形積分榜首位置即可成為「Grand Winner」，在來年穿上金邊道袍參賽。

其他報道：英足盃︱貝拿度施華將功贖罪 曼城挫車路士第13次闖決賽 哥帥怒斥歐聯後3天接戰

其他報道：柔道︱主場戰亞洲賽首圈止步 李玨穎放開心情享受比賽「盡力打就好」

其他報道：奧運︱趙顯臻奪巴黎奧運資格 將戰男子單人雙槳艇 「開心過亞運贏獎牌」