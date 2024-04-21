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英足盃︱貝拿度施華將功贖罪　曼城挫車路士第13次闖決賽　哥帥怒斥歐聯後3天接戰 (18:06)

衛冕之師曼城今晨（21日）在英格蘭足總盃4強戰反彈，藉歐聯8強出局「罪人」貝拿度施華一箭定江山，在溫布萊球場以1：0淘汰車路士，第13次闖入決賽，向連同英超的國內「雙冠王」進發，主帥哥迪奧拿賽後怒斥此役在歐聯比賽3天後舉行不利麾下健康，又質疑曼聯和高雲地利上周中均無比賽，卻可至今晚才踢另一場準決賽。

曼城上周四凌晨在歐聯8強次回合，主場與皇家馬德里激戰120分鐘後各一言和，兩回合計打和4：4，在互射12碼因貝拿度施華及高華錫「宴客」導致以3：4告負。此役「藍月」更有箭頭艾寧夏蘭特因傷缺陣，改由祖利安艾華利斯掛帥，並有守將史東斯復任正選。車路士則有大勇的倒戈中場高爾彭馬擔正，與干拿加歷查等為前鋒尼高拉斯積遜製造埋門機會，但這名塞內加爾國腳上半場曾放棄單刀選擇回傳隊友被對手解圍，又在10秒之內面對曼城門將史堤芬奧迪加先後腳踢頭頂未竟全功。

兩軍下半場接戰，高爾彭馬主射罰球「省」中禁區內曼城人牆中的翼鋒基亞利殊手部，但球證未有吹罰12碼。84分鐘，曼城中場奇雲迪布尼左路底線出波被車路士門將柏度域擋出不遠，貝拿度施華及時趕到射入鎖定1：0勝局，並連續兩季在英足盃將車路士踢出局。施華說：「經歷歐聯出局的沮喪後，球隊和我現在都非常開心。曼城是一支3天一戰的球隊，好處是可迅速獲得再度爭勝撥亂反正的機會。」

哥迪奧拿則為麾下表現感到欣慰，「經過歐聯大戰皇馬120分鐘後，我看到這班球員歷來其中一場最優秀的比賽」。他其後又憤怒地指出：「我明白英足盃對這個國家是特別的，但就我的球員健康而言，今天便比賽是無法接受的。我實在不明白何以己隊今天沒被淘汰。」車路士領隊普捷天奴則說：「我不能說我軍的表現勝過曼城，這是難以評估的。最重要的還是球員曾勇於為勝利而奮戰。我們須從這場比賽獲得正面訊息，從而獲得鞭策和進步。」車路士暫以31戰得47分排第9，落後第5位熱刺13分，出席下季歐戰渺茫。

此外，阿仙奴今晨在英超作客以2：0輕取狼隊，賽後33戰得74分，以1分反壓曼城重登榜首，「藍戰士」也有機會被今晚作客富咸的第3位球隊利物浦趕過。曼城下場聯賽將在周五凌晨作客白禮頓，故此阿仙奴若在周三凌晨主場挫車路士，便可超前曼城4分。

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