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柔道︱主場戰亞洲賽首圈止步　李玨穎放開心情享受比賽「盡力打就好」 (17:25)

亞洲柔道錦標賽今早（21日）於九龍灣國際展貿中心續演次日賽事，港將李玨穎及麥康年同在首圈止步。正爭取巴黎奧運資格的李玨穎賽後自評表現不合格，但享受主場作賽感覺，盼實力追近頂級選手。

李玨穎在男子81公斤以下級別首圈惡鬥世界排名31的吉爾吉斯隊選手馬沙比洛夫，期間被判3次「指導」罰分吞敗；另一港將麥康年在男子73公斤以下級別首圈，則不敵印度籍小將古馬止步。李玨穎賽後自評表現不及格，「我跟同一對手之前打過兩次都輸，今次好想贏，但之次都是輸『一本』，今次輸罰分算有進步」。他笑言喜歡的本地樂隊My Little Airport在九展開演唱會，故今次有主場感受，獲更大動力。

今年4月轉全職的李玨穎，接下來將出戰哈薩克大滿貫、阿布扎比舉行世界賽，以及非洲和大洋洲公開賽中二揀一參賽，續爭巴黎奧運積分。他笑言：「這兩年學識享受比賽，奧運資格的事不會多想，盡力打就好，我在這兩年總算看到一流選手的『車尾燈』」。港隊將正式聘請蒙古籍教練奧迪巴耶，這名25歲港將亦期待對方加入教練團，又稱對方去年擔任客席教練時，教了很多近身招式和摔跤打法，相信會令港將持續進步。

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