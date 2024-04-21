奧運︱趙顯臻奪巴黎奧運資格　將戰男子單人雙槳艇　「開心過亞運贏獎牌」 (16:45)

港隊派出6人角逐賽艇亞大區奧運資格賽，包括男、女子單人雙槳艇的趙顯臻及洪詠甄，以及男、女子輕量級雙人雙槳艇的陳廸麟／陳柏匡、梁瓊允／黃湘儀。杭州亞運銅牌得主趙顯臻前日在初賽第1組先以7分19.09秒完成2000米賽事，並以小組首名晉級；這名29歲港將昨於準決賽第1組划出7分07.39秒，以小組首名再下一城，殺入決賽。

趙顯臻在決賽繼續交出好表現，以7分02.22秒22排第4衝線，在亞大區資格賽的男子單人雙槳艇共提供5張巴黎奧運入場券下，順利拿下其中一席，這也是他繼2016年里約奧運後再度征奧，他在該屆奧運伙鄧超萌出戰男子輕量級雙人雙槳艇，並以第19完賽。

趙顯臻接受訪問時難掩興奮，他說：「上屆（東京奧運）我錯失資格，而今次我轉項目划單人艇，能夠靠自己實力取得入場券，真的好開心，開心過亞運贏獎牌」。港隊上一次有運動員在奧運出戰公開賽單人雙槳艇賽事，已是2012年倫敦奧運的蘇秀華，趙顯臻笑言期望自己在巴黎划出好表現，「隔了12年，港隊再有一條男子公開組單人艇出戰奧運，希望我有好成績，如取得亞洲第1，或者殺入前12位」。另外，為港隊在杭州亞運贏得首金的王瑋駿，前日在社交網宣布退役，他去年在亞運伙新棟在男子雙人單槳艇封王。

體操方面，奧運計分賽最後一站的多哈世界盃昨晚煞科，港隊「跳馬王子」石偉雄雖無緣決賽，但仍受惠於主要競爭對手、伊朗隊的奧法迪嚴重失誤排包尾，順利反超對方升上榜首，繼2012年倫敦及2016年里約奧運後，連續3屆征戰奧運。

作為巴黎奧運計分賽，體操世界盃取4站之中最好3站的成績，各項目排名頭2的選手可獲得巴黎奧運入場券。石偉雄在開羅及巴庫站披銀掛銅，加上壓軸的多哈站排第10獲得14分，合共以74分升上榜首；今站獲第5的澳洲隊代表巴捷堤，積分同樣反超奧法迪取得另一席位。