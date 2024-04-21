明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

奧運︱趙顯臻奪巴黎奧運資格　將戰男子單人雙槳艇　「開心過亞運贏獎牌」 (16:45)

港隊喜訊接二連三，除了體操隊「跳馬王子」石偉雄昨（20日）落實三度征戰奧運，賽艇隊「大師兄」趙顯臻今日（21日）也在亞大區奧運資格賽中，於男子單人雙槳艇決賽獲第4，成功拿下巴黎奧運入場券。

港隊派出6人角逐賽艇亞大區奧運資格賽，包括男、女子單人雙槳艇的趙顯臻及洪詠甄，以及男、女子輕量級雙人雙槳艇的陳廸麟／陳柏匡、梁瓊允／黃湘儀。杭州亞運銅牌得主趙顯臻前日在初賽第1組先以7分19.09秒完成2000米賽事，並以小組首名晉級；這名29歲港將昨於準決賽第1組划出7分07.39秒，以小組首名再下一城，殺入決賽。

趙顯臻在決賽繼續交出好表現，以7分02.22秒22排第4衝線，在亞大區資格賽的男子單人雙槳艇共提供5張巴黎奧運入場券下，順利拿下其中一席，這也是他繼2016年里約奧運後再度征奧，他在該屆奧運伙鄧超萌出戰男子輕量級雙人雙槳艇，並以第19完賽。

趙顯臻接受訪問時難掩興奮，他說：「上屆（東京奧運）我錯失資格，而今次我轉項目划單人艇，能夠靠自己實力取得入場券，真的好開心，開心過亞運贏獎牌」。港隊上一次有運動員在奧運出戰公開賽單人雙槳艇賽事，已是2012年倫敦奧運的蘇秀華，趙顯臻笑言期望自己在巴黎划出好表現，「隔了12年，港隊再有一條男子公開組單人艇出戰奧運，希望我有好成績，如取得亞洲第1，或者殺入前12位」。另外，為港隊在杭州亞運贏得首金的王瑋駿，前日在社交網宣布退役，他去年在亞運伙新棟在男子雙人單槳艇封王。

體操方面，奧運計分賽最後一站的多哈世界盃昨晚煞科，港隊「跳馬王子」石偉雄雖無緣決賽，但仍受惠於主要競爭對手、伊朗隊的奧法迪嚴重失誤排包尾，順利反超對方升上榜首，繼2012年倫敦及2016年里約奧運後，連續3屆征戰奧運。

作為巴黎奧運計分賽，體操世界盃取4站之中最好3站的成績，各項目排名頭2的選手可獲得巴黎奧運入場券。石偉雄在開羅及巴庫站披銀掛銅，加上壓軸的多哈站排第10獲得14分，合共以74分升上榜首；今站獲第5的澳洲隊代表巴捷堤，積分同樣反超奧法迪取得另一席位。

相關字詞﹕體育 編輯推介 奧運 巴黎奧運 賽艇 趙顯臻 男子單人雙槳艇 體操 石偉雄

上 / 下一篇新聞