港超︱安尼亞雨戰梅開二度助理文挫港會　3分領先傑志主導爭標　曾昭達：繼續做好自己 (21:00)

理文今仗為今季最後一次在將軍澳運動場主場出擊，21分鐘先有中場保利臣頭槌頂入，但視像裁判（VAR）覆核指越位推翻入球。不過理文仍於29分鐘由安尼亞打開紀錄，半場領先1：0。

下半場在天文台發出黃色暴雨警告下進行，理文翼鋒基華尼頓其後曾破網但越位在先，以及近門勁射中楣。之後場內雨勢加劇更一度有行雷，令戰况膠着，最終安尼亞於補時3分鐘門前再下一城，協助理文以2：0，全取3分後16戰42分排榜首，領先同日作客悶和大埔的傑志3分。

理文尚餘4輪作客聯賽，對手包括冠忠南區、均業北區、深水埗及傑志。主教練曾昭達稱球員4日踢兩仗難免有疲態，承認球隊發揮有改善空間，「幸意志戰勝一切」。他希望保持3分優勢到季尾，又稱賽前麾下知道傑志作客大埔後，「令球員更加知道要把握機會」，「當機會在自己手上時就要把握，我們不會寄望其他球隊賽果，最重要還是要做好自己，最大敵人是自己」。對於借至大埔的左閘翁煦濤對傑志護空門保不失，達sir讚對方表現不錯，「希望他可把握機會，外借都是想他踢多點比賽」。

以13個入球領先港超射手榜的安尼亞稱，不會關心其他球隊的賽果，只會專注自己球隊表現，「我們不能想東想西，不能依賴其他球隊和看他們入球與否，只需把握自己每場比賽勝出。聯賽仍有4場，我們仍不能想冠軍，要每周逐場應付，從而向大夢想進發」。他又稱神射手只是額外獎勵，最重要還是想贏得聯賽冠軍。

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