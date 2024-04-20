英足盃︱彭馬領銜車路士倒戈曼城爭入決賽　普捷天奴讚「擁頂級射手特質」 (21:20)

曼城vs.車路士 myTVSuper902台 明晨00：15直播

高爾彭馬2010年加入曼城接受訓練，4年前首為一隊上陣，近4季各賽事披甲41次入6球後，由於不獲主帥哥迪奧拿重用，去年9月初轉會車路士，即獲領隊普捷天奴委以重任，並在上月初開始大爆發，於英足盃和英超的7仗中獨取11球和交出4次助攻，其中上輪聯賽以6：0大破愛華頓更取得生涯首次「大四喜」。

今季已入23球的彭馬說：「轉投車路士對我和家人都是一件大事。我感謝球會給我機會。」領隊普捷天奴則說：「他今季的表現證明收購他是正確的。他擁有埋門觸覺，擁有頂級射手的特質。」此外，車路士的29歲翼鋒史達寧早前因食物中毒無緣過去兩場英超，據報近日已康復，有望在明晨之戰復出倒戈，惟曼城幾可「夫添」作賽，相較仍有6員傷兵的「藍戰士」佔優。此外，下季為減輕各隊比賽壓力，所有英足盃正賽圈比賽取消重賽，而所有比賽都會在周末舉行。

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