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港超｜傑志屢失機兼被VAR推翻入球　作客悶和大埔再失分　金東進：鬥到最後 (18:52)

港超今午（20日）在大埔運動場上演爭標關鍵一戰，傑志錯失多次黃金機會，以及下半場被視像裁判（VAR）推翻入球後，最終尾段10人應戰下作客作客0：0悶和大埔各得1分。「藍鳥」近3場聯賽共失4分，主教練金東進稱聯賽仍有4輪，球隊會奮鬥到最後一刻。

排第2的傑志與第3的大埔在大埔運動場有1481名觀眾下互攻，大埔隊長加比爾第50次為球隊上陣，上半場前中段下起滂沱大雨，先有大埔翼鋒雷仙奴射門中楣，然後大埔守將李家豪於25分鐘後場嚴重失誤控甩腳，倒戈的伊高沙托尼搶球後單刀快放，再推過大埔門將謝家榮後起腳但乏力，被回防的左閘翁煦濤及時護空門。大難不死的大埔，之後有同樣倒戈的射手盧卡斯兩度勁射，均未能射破傑志門將王振鵬的十指關，半場互無紀錄。

下半場雙方各有一球「詐糊」，先是大埔的李家豪遠射被王振鵬撲出不遠，盧卡斯頭槌二傳中場陳肇鈞挑射入網，但越位在先。傑志左閘陳晉一於59分鐘因傷退下火線。之後75分鐘出現關鍵一幕，傑志開出角球，混戰中伊高沙托尼橫傳予前鋒迪美路夫門前頂入，球證庚建峯原判入球，但經視像裁判（VAR）覆核數分鐘後，最終指傑志角球攻門時中堅艾里奧越位在先而推翻入球無效。尾段傑志有恩查遠射被謝家榮飛身撲出，補時3分鐘藍鳥老將中堅羅拔圖兩黃一紅被逐，踢少一人下，完場前後備入替的中堅羅素後上近射中柱，終雙方互交白卷各得1分。

傑志近3場聯賽悶和東方及大埔共失4分，賽後多踢一場與理文同得39分，因對賽成績較差續居次席。主教練金東進表示，球隊今仗不乏入球機會，尾段奮鬥精神可嘉。對於被推翻入球，他賽後稱不清楚原因，以及不會評論球證判決，又稱聯賽仍有4輪，球隊會奮鬥到最後一刻。藍鳥餘下4仗為對香港U23、東方、作客冠忠南區及煞科日主場對理文。

大埔主教練李志堅形容今場戰况如同一場決賽氣氛，「雙方都好搏無諗過主守，你一槌我一槌，球員在這場重要比賽是踢得有些心急，已搏哂命踢出一場好波」。他又讚李家豪等守將有犯錯後將功補過表現集中。大埔14戰32分排第3，落後多踢1場的理文7分。餘下6輪聯賽，李志堅稱希望麾下不要覺得今場失分就無緣爭標，又稱大埔下季會續戰港超，「其實起初目標都無諗過爭冠軍，會繼續逐步做好」。

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