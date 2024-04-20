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空手道︱劉慕裳K1超聯開羅站4強飲恨　明鬥銅牌戰爭連續22項國際賽踏頒獎台 (17:52)

世界一級空手道超級聯賽（K1）開羅站於埃及上演，港隊「世一」劉慕裳今（20日）在女子個人形4強以0.1分之差不敵日籍好手三島桐里，明午5時33分將轉戰銅牌賽，力爭連續22項國際賽踏上頒獎台。

劉慕裳上月在土耳其安塔利亞站奪金，打破6年K1超聯錦標荒，她稍作休息後轉戰開羅站，在小組賽連贏意大利、摩洛哥及斯洛伐克籍對手，首名出線淘汰賽。劉慕裳在8強面對日本隊的中路陽沙未，憑「八步連」取得43.90分，以1.7分優勢力壓對手過關；她在4強則使出「北谷屋良公相君」獲41.5分，惟以0.1分之差不敵以「知花公相君」應戰的另一日籍好手三島桐里，無緣決賽。劉慕裳賽後於社交網表示：「我在4強沒交出最好表現，以0.1分與決賽席位擦身而過。儘管遇上挫折，但我亦會從中成長，且清楚看到自己所走的道路是正確的。」其胞兄劉知名今次成為教練團成員之一，她感激家人支持，並期望最後一場交出好表現，「明天的銅牌戰，我定必向大家展現最好一面」。

劉慕裳跌落銅牌戰後，明午將鬥世界排名第16的日本隊代表清水那月，力爭自2020年2月起連續22項國際賽踏上頒獎台。

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