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NBA︱熱火淘汰公牛奪東岸季後賽尾席　首圈惡鬥塞爾特人演上屆東決翻版 (17:21)

上屆NBA總亞軍邁阿密熱火今早（20日）於季後附加賽生死戰，雖有球星占美畢拿因傷缺陣，仍在主場以112：91大勝芝加哥公牛取下季後賽東岸第8種子，將於首圈惡鬥頭號種子波士頓塞爾特人，上演去屆東岸決賽翻版戲碼。

此前4季兩度殺入NBA總決賽均奪亞而回的熱火，今季於常規賽表現平平，最終須透過附加賽爭取季後賽席位。日前在首場附加賽不敵費城76人後，今在次仗生死戰面對公牛不容有失，雖然頭號球星占美畢拿因上仗右膝受傷致是役缺陣，但一眾隊友扞起爭勝重責，其中後衛泰萊希路攻入全場最高24分，擔當「第六人」的球星路夫亦攻入16分，加上出色防守令公牛全場投籃及三分命中率分別僅得38%及30.2%，最終熱火在主場以21分之差大勝對手，取得東岸季後賽尾席，將以8號種子身分在首圈大戰塞爾特人，上演上屆東岸決賽戲碼。

西岸方面，新奧爾良塘鵝同樣在頭號球星錫安威廉臣因傷避戰下，在主場有6人得分上雙，終以105：98力克薩克拉門托帝王，取西岸第8種子，首圈將遇奧克拉荷馬雷霆。

另外，季後與孟菲斯灰熊約滿的29歲日本隊星將渡邊雄太，今宣布告別NBA生涯，下季將返家鄉延續職業球員生涯。

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