柔道︱王嘉莉主場戰亞洲賽意外首圈止步含淚致歉　下月征大滿貫續爭巴黎奧運資格 (16:45)

港隊共派出7人主場角逐亞洲賽，當中有望爭取巴黎奧運席位的王嘉莉，打頭陣於女子48公斤以下級首圈鬥土庫曼隊對手古班露娃（Kurbanay Kurbanova），她戰至最後半分鐘被對手取得半勝，隨後未能扭轉敗局；其隊友何樂怡直入次圈，惟不敵韓國隊選手李慧卿出局。

王嘉莉完場一刻掩臉倒地，離場時難忍淚水，待平復心情再接受傳媒訪問。她直言不滿自己表現，因過於緊張只發揮出兩至三成的實力，「可能我之前贏過她，今次也想贏，比較有壓力。年初在歐洲集訓時，我曾跟她對打，發現她的力量變強，亦有研究新招式」。

巴黎奧運柔道的計分期將於6月23日截標，王嘉莉目前的奧運積分排第54位，為港隊各量級中排名最高，有機會憑洲際席位參與巴黎奧運，繼1996年阿特蘭大奧運的女將巫靜惠，以及2012年倫敦奧運的男將張志業後，再有柔道港將征戰奧運。王嘉莉不諱言變數太多，能否取得資格仍屬未知之數，「只能見步行步，打好接下來的比賽，希望我能夠提升力量及體能，並針對對手作出部署」。

另一港隊女將楊諾琳在57公斤以下級直入次圈，惟力戰不敵阿聯酋隊對手。男子66公斤以下級方面，蔡學正在同量級首圈出局，王嘉莉的胞弟王嘉祺首圈受惠於對手未有現身而自動晉級，次圈不敵烏茲別克隊的薩度（Nurillaev Sardor）。港隊明日有男子81公斤以下級別的李玨穎，以及73公斤以下級別的麥康年登場。

香港柔道總會主席黃寶基表示，王嘉莉在5月中旬將出戰在哈薩克舉辦的大滿貫，以及於阿布扎比舉行的世界賽，再視乎成績在非洲和大洋洲公開賽中二揀一參賽，續爭奧運積分。他又透露港隊將聘請蒙古籍教練奧迪巴耶（Ganbaatar Odbayar），後者曾於2017年柔道世界賽奪得男子73公斤以下級別銅牌，去年亦為港隊備戰亞運的客席教練。

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