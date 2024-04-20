巴黎奧運︱鄧謝配奪奧運資格後出席義賣活動助籌款　最後一屆盼享受心態突破成績衝牌 (14:33)

「鄧謝配」日前落實取得巴黎奧運混雙資格，謝影雪將做「四朝元老」第四度征奧，她稱經過一整年比賽終取得奧運席位，猶如放下心頭大石，會在未來數月提升狀態，「爭分之前狀態唔好，然後堅持訓練重拾狀態，今年初又傷過膝，感覺有高有低好似坐過山車，今次取得奧運資格真的好唔容易」。

離奧運尚餘3個月，巴黎奧運羽毛球賽事將於7月27至8月5日舉行。鄧謝配出席活動前都有訓練，二人上屆東京奧運混雙取得殿軍，離獎牌只差一步。32歲的謝影雪承認上屆給自己太大壓力，致未能發揮最好，期望今屆能夠以享受心態突破上屆成績，「上屆未能取牌，唔多唔少都有些遺憾，我和俊文今次一定是最後一屆奧運合作，好想以享受心態參賽，從而發揮到最好一面」。她透露奧運後仍會繼續比賽，希望與鄧俊文參加9月的香港公開賽，盼有圓滿結局。

鄧俊文繼上屆首次參賽後再戰奧運，他希望吸取經驗後能再進一步，初步目標至少入8強，透露緊接會先後到成都、新加坡、印尼及澳洲參賽以保持信心狀態，然後將提早到巴黎適應當地環境及時差。

「樂施米義賣大行動」於灣仔利東街舉行開幕禮，鄧謝配之後聯同歌手陳柏宇及主持強尼即場協助義賣印有《小王子》的米包。今明兩日及本月27至28日連續兩個周末，逾1500名義工將於全港各區共設近70個米檔義賣，所籌得款項將用作支援小農戶掌握耕種技術，應對極端天氣改善生計。