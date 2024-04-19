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賽車︱F1中國站相隔5年再戰　周冠宇主場初戰衝刺排位列第10　諾利斯取頭位 (20:14)

世界一級方程式（F1）相隔5年重返上海國際賽車場舉行中國站，今日先上演的衝剌排位賽，終由麥拿侖星將諾利斯取得頭位，而首次在家鄉出戰的沙巴車手周冠宇，則排第10名起步。

F1中國站因為新冠疫情自2020年起連續停辦4屆，直至今季終再度重返上海國際賽車場。由於賽道已多年未辦賽事，賽會在重新鋪路後，據報有多名車手對路面情况有微言，而今早的練習賽雖然場邊草地一度起火，但並未影響各車手備戰。來到下午的衝剌排位賽，主場出戰的周冠宇與沙巴車隊隊友保達斯皆在戰車更新後表現突出，最終殺入第3輪後分列第10及9位。

至於末段出現雨戰下，麥拿侖星將諾利斯以1分57.940秒做出最快圈速，快次名的平治「黑帝」咸美頓多達1.261秒，取下衝剌賽頭位，雅士頓馬田的西班牙籍名將艾朗素則位列季席。其餘成績方面，總成績居首的紅牛星將韋斯塔本排第4，而日前曾快閃訪港的隊友佩雷斯則排第6位；至於法拉利雙雄辛斯及陸克萊排第5及7位。衝剌賽將於明早11時展開，正賽排位賽則於下午3時舉行。

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