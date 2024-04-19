世盃外︱港足初選43人首召英甲保頓U18右閘杜俊暉　東方兩小將首入圍 (19:20)

港足於世盃外亞洲區次圈E組4戰1分，已提早出局無緣晉身第3圈，餘下兩仗為6月6日在香港大球場對伊朗隊，以及6月11日作客土庫曼隊。今日公布43人初選名單中，除了有東方20歲前鋒馬希偉和18歲小將吳宇曦首次入選，還有現效力英甲保頓U18梯隊的杜俊暉（Anthony Pinto），司職右閘的他在香港出生，出身車路士足球學校（香港）青訓，2019年起加盟保頓青年軍，曾於去年12月入選港足U18集訓名單。港足將於下月28日起展開集訓。

港足世盃外43人初選名單：

門將：葉鴻輝（東方）、保羅（傑志）、伍瑋謙（冠忠南區）、謝家榮（大埔）

後衛：杜俊暉（保頓）、孫銘謙（滄州雄獅）、鐘樂安、黃梓浩（東方）、周緣德（河南酒祖杜康）、周子謙（港會）、陳晉一、費蘭度、艾里奧、羅梓駿（傑志）、李毅凱、杜度、徐宏傑、余煒廉（理文）、茹子楠（梅州客家）、梁諾恆（浙江隊）

中場：林衍廷（標準流浪）、馬希偉、余在言（東方）、鄭展龍、陳俊樂（傑志）、趙聡悟（冠忠南區）、張憙延、顏樂楓、黃威、胡晉銘（理文）、顏卓彬（深水埗）、陳肇鈞（大埔）

前鋒：劉智樂（標準流浪）、林樂勤（均業北區）、吳宇曦、黃皓雋（東方）、米高（恩高斯達特）、祖連奴、潘沛軒（傑志）、艾華、史提芬彭利拿（冠忠南區）、艾華頓（理文）、安永佳（深圳新鵬城）