歐協聯︱維拉驚險淘汰里爾晉4強成英超歐戰獨苗　馬天尼斯合法兩黃未變紅成焦點 (18:16)

在首回合領先里爾2：1下，阿士東維拉今仗與日前在英超力克阿仙奴的正選陣容作出4個調動。惟面對積極爭取平反敗局的里爾，維拉全場形勢被動，更被主隊於15分鐘由中場耶斯斯先開紀錄。戰至67分鐘，里爾再憑另一中場班捷文安達接應角球頂成2：0，總比數反超前3：2。及後維拉換入多名鋒將反擊，直至87分鐘終由後衛馬迪卡殊的冷箭「省」中敵軍後入網，雙方言和3：3後加時未添紀錄須互射12碼分勝負。

結果維拉雖有里安拜尼在第4輪射失，但門將達米安馬天尼斯在第1及5輪先後撲出賓達納及班捷文安達的射門，終以4：3取勝，總比數贏8：7驚險晉級4強，成為今屆歐洲賽的英超隊獨苗。

不過，原本在39分鐘已領黃牌的馬天尼斯，在互射12碼階段因涉嫌挑釁敵軍球迷而被主球證再罰黃牌，但由於球例訂明此階段的罰牌重新計算，令這名阿根廷國腳門將罕見地單場領兩黃而毋須被逐。

賽後維拉主帥艾馬利亦為這個數年前再改的新例一頭霧水，「我當時以為他（馬天尼斯）會被逐，幸好事實並非如此。」而他亦力撐對方有能力控制情緒，認為是主隊球迷挑動了對方。惟里爾前鋒約拿芬大衛則暗諷馬天尼斯道：「他的行為很無謂，總是令人感到困惑。」

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