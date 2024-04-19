歐霸︱利物浦贏波8強照出局　高普促專注英超爭標　利華古遜44不敗刷新歐洲紀錄 (17:28)

首回合主場意外吞阿特蘭大3蛋的利物浦，此役開賽7分鐘藉前鋒穆罕默德沙拿射入12碼有個好開始，惟這名埃及國腳於39分鐘單刀挑射斜出，未能擴大領前紀錄下，為「紅軍」埋下出局禍根。紅軍下半場接連換入迪亞高祖達、達雲紐尼斯、哈維艾利洛和丹斯等攻擊手，卻始終忘帶射門鞋，最終只能小勝，總成績則負1：3出局。

阿特蘭大的4強對手是馬賽，後者憑奧巴美揚於79分鐘助攻前線拍檔莫恩巴拿，在主場以1：0挫賓菲加，總比數則打和2：2，加時後紀錄不變，馬賽終以互射12碼險勝4：2晉級。

紅軍此仗賽前歐霸及英超3仗1和2負，其中聯賽先言和曼聯後再意外不敵阿特蘭大及水晶宮，故此這仗獲勝止頹使領隊高普感安慰。他說：「球員此役展示了令人難以置信的投入、爭勝渴望和力量。我們亟欲出席在都柏林上演的決賽，但它最終沒有出現，首回合賽果成為一個難以跨越的關口。球隊現在只餘一個英超比賽，我們將全情投入它。」英超現只餘6輪比賽，紅軍暫列排第3，與次席阿仙奴同分，落後榜首曼城兩分。紅軍將在後日晚上在聯賽作客富咸。

首回合作客負0：2的韋斯咸，此仗憑鋒將安東尼奧在13分鐘先拔頭籌，但於89分鐘被利華古遜憑後備登場的翼鋒謝利美費林邦扳平1：1完場，兩回合計今季各賽事44場不敗的「藥廠」以3：1勝出，將與羅馬爭入決賽。「首都狼」開賽22分鐘領前2：0，雖然在30分鐘有右閘薛基施歷領紅，但終仍以2：1擊退末段破蛋的客軍AC米蘭，並以總成績3：1勝出。

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