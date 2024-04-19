體操︱石偉雄世界盃多哈站排第10　藉競爭對手失準勢第三度出戰奧運 (16:26)

由於石偉雄在去年體操世界賽未能直接獲取奧運資格，故要在一連4站的體操世界盃爭取參與巴黎奧運的「尾班車」。石偉雄此前在阿塞拜疆站及埃及站分別勇奪銀牌及銅牌，休息逾一個月後，石仔昨在卡塔爾出戰最後一站，雖然他在預賽首跳的「李世光跳」出現失誤只得13.366分，第二跳獲14.333分，總平均分只有13.849分，排名第10而未能晉身決賽。其港將師弟吳家祺則平均分13.066分排第20名完賽。

4站賽事最佳3站成績的頭兩名選手將可參加巴黎奧運，由於石仔的最大競爭對手、賽前領先2分的伊朗隊代表奧法迪（Mahdi Olfati）今站嚴重失準，第一跳未獲分數，第二跳得13.4分，兩跳平均分僅6.7分，在24名選手中排包尾，加上今站前三名選手已獲奧運資格，意大利選手Niccolo Vannucchi亦已在團體賽出線，扣除4人後石仔將獲得第6名的14分，3站共取74分，肯定反超今站0分及總分62分的奧法迪，因此現年32歲的石偉雄勢繼2012倫敦奧運及2020東京奧運後，第三度取得奧運入場券。國際體操聯會計算積分後將正式公布結果。