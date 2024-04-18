單車︱李思穎勢首征奧戰全能賽　透露向李慧詩取經盼改善表現 (19:29)

港隊戰畢國家盃加拿大站後返港，在奧運大樓出席與bossini.X的簽約儀式，品牌與香港科技大學合作，透過風洞測試為港隊研發出高性能比賽戰衣，採用之新織物材料可減低高達3%風阻。李思穎表示新戰衣與東京奧運周期戰衣同樣選用湖水綠，因眾人「同樣以爭取奧運資格為目標」。

這名港隊「小車神」在國家盃加拿大站女子全能賽以第20名完賽，港隊在此項目的奧運排名位列18，在扣除團體追逐及麥迪遜賽的入圍名額後，大有機會以排名取得入場券，惟一切有待UCI在21日正式公布。即使有望首度征奧，李思穎亦對自己在加拿大國家盃的表現感失望，就連總教練達海飛也稱這是愛徒表現最差一仗。李思穎表示：「我近兩年在捕捉賽沒一次踩得好，這是個很嚴重的問題，因為捕捉賽是全能賽首個項目，踩不好會對心理造成很大負擔。」

李思穎形容捕捉賽為長距離的凱林賽，又透露曾向「女車神」李慧詩取經：「昨日我跟Sarah見面時，她問我應該何時過人，但我竟然答不知道。她之後慢慢教我，我才發現過彎位時很重要，希望可以盡快將她教我的實踐出來」。港隊早前已奪得男、女子公路賽的奧運資格，惟人選待定，總教練達海飛稱仍要與單車總會商討。

港隊部分成員下周將赴歐洲集訓，李思穎盼盡快適應歐洲比賽節奏，在奧運有更好表現。達海飛則指港隊接下來行程緊密，將出戰日本盃、公路亞洲賽及到歐洲不同城市參加公路賽事，而全能賽代表亦於7月到意大利參加六日賽，之後轉赴法國訓練，同時爭取10月世界賽的參賽資格。他期望港將寓賽於操，「長距離車手將每周都有賽事，他們需要更多比賽經驗，去提高自己的目標和世界列強競爭」。

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