歐聯︱阿仙奴遭拜仁淘汰8強止步　阿迪達認優勝劣敗冀返英超續爭冠 (19:00)

首回合主場只能與拜仁慕尼黑踢成2：2的阿仙奴，此仗作客安聯球場雖然上半場稍佔優勢，惟主隊換邊後先有中場哥列斯卡及左閘拉菲爾古里路接連攻門中柱彈出，戰至63分鐘更把握客軍鋒將加比爾馬天尼利盯人失誤，由後上的右閘甘美治接應傳中「飛將軍」式衝頂得手。最終拜仁亦憑這個重要入球奠定勝局，事隔4年後再次殺入歐聯4強，對手將是西甲豪門皇家馬德里。

兵工廠各賽事近3仗錄得1和2負後，不但失落歐聯，聯賽爭冠之路亦現危機。不過阿迪達賽後未有苛責麾下球員，只表示：「我們只犯了1次錯誤就付上沉重代價，但其實有很多球會要花上6、7年，方能得嘗歐聯淘汰賽滋味。要想一步登天，一季之內就達成所有目標，這並不現實。」他同時也希望眾將能盡快走出失利陰霾，全心全意備戰周日凌晨作客狼隊的英超賽事。

至於拜仁慕尼黑早前在德甲十二連霸夢碎後，今季僅餘歐聯冠軍可爭，陣中主將哈利卡尼賽後則直言這場勝仗來之不易，「這個賽季對我們而言諸事不順，因此能擊敗強敵阿仙奴，實在令人難以置信。全靠甘美治，我們得以在這場艱難的賽事中成為勝方，續向歐聯4強邁進」。

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