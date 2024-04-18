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歐聯︱皇馬互射12碼淘汰衛冕曼城　闖4強大戰拜仁　比寧咸期待與卡尼交手 (17:17)

英超豪門曼城今晨（18日）於歐聯8強次回合主場與西甲班霸皇家馬德里法定時間踢成1：1，兩回合4：4後加時30分鐘未添紀錄，最終「藍月」在互射12碼階段輸3：4，總比數7：8落敗，無緣衛冕。皇馬晉級後將與拜仁慕尼黑爭入決賽，陣中主將祖迪比寧咸表明期待與英格蘭國腳隊友的敵軍射手哈利卡尼決一高下。

雙方在上周的首回合賽和3：3，今仗曼城返主場甫開賽便主導形勢，惟初段卻被皇馬於12分鐘藉反擊由前鋒洛迪高高斯先開紀錄。積極反撲的「藍月」是役全場取得近七成控球率及合共33次攻門9次中門，包括76分鐘由中場奇雲迪布尼建功扳平，終法定時間踢成1：1，兩回合計4：4須加時。兩軍在加時未添紀錄，要以互射12碼分勝負，雖然皇馬在首輪有中場莫迪歷射失，但曼城分別在2及3輪有中場貝拿度施華及高華錫宴客，最終皇馬贏4：3，總比數贏8：7，晉級4強後將與同日淘汰阿仙奴的德甲班霸拜仁慕尼黑爭入決賽。

賽後主帥哥迪奧拿大方恭賀皇馬道：「恭喜皇馬，他們這仗防守非常出色及穩固，己隊已用盡方法爭勝，在戰術上已執行得無可挑剔，最終在互射12碼階段，只能說在這方面他們稍稍比我們好。」而他亦坦言此時首要是讓麾下休息，明日再想如何部署周六的英格蘭足總盃4強鬥車路士。

至於皇馬連續4季至少殺入歐聯4強，主帥安察洛堤大讚麾下表現無懈可擊，「我為他們感自豪，己隊防守真的是非常非常穩固，皇馬就是一支這樣的球隊，總能在艱難的時候生存下來」。而皇馬中場祖迪比寧咸則期待4強與英軍隊友哈利卡尼交手，「很期待與他交手，因今屆決賽將在溫布萊球場舉行，我們最終會有一人能在這個代表英格蘭的主場爭取歐洲賽最高榮譽，這將是非常難得的機會，大家都想達成這個夢想」。

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