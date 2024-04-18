歐聯︱皇馬互射12碼淘汰衛冕曼城　闖4強大戰拜仁　比寧咸期待與卡尼交手 (17:17)

雙方在上周的首回合賽和3：3，今仗曼城返主場甫開賽便主導形勢，惟初段卻被皇馬於12分鐘藉反擊由前鋒洛迪高高斯先開紀錄。積極反撲的「藍月」是役全場取得近七成控球率及合共33次攻門9次中門，包括76分鐘由中場奇雲迪布尼建功扳平，終法定時間踢成1：1，兩回合計4：4須加時。兩軍在加時未添紀錄，要以互射12碼分勝負，雖然皇馬在首輪有中場莫迪歷射失，但曼城分別在2及3輪有中場貝拿度施華及高華錫宴客，最終皇馬贏4：3，總比數贏8：7，晉級4強後將與同日淘汰阿仙奴的德甲班霸拜仁慕尼黑爭入決賽。

賽後主帥哥迪奧拿大方恭賀皇馬道：「恭喜皇馬，他們這仗防守非常出色及穩固，己隊已用盡方法爭勝，在戰術上已執行得無可挑剔，最終在互射12碼階段，只能說在這方面他們稍稍比我們好。」而他亦坦言此時首要是讓麾下休息，明日再想如何部署周六的英格蘭足總盃4強鬥車路士。

至於皇馬連續4季至少殺入歐聯4強，主帥安察洛堤大讚麾下表現無懈可擊，「我為他們感自豪，己隊防守真的是非常非常穩固，皇馬就是一支這樣的球隊，總能在艱難的時候生存下來」。而皇馬中場祖迪比寧咸則期待4強與英軍隊友哈利卡尼交手，「很期待與他交手，因今屆決賽將在溫布萊球場舉行，我們最終會有一人能在這個代表英格蘭的主場爭取歐洲賽最高榮譽，這將是非常難得的機會，大家都想達成這個夢想」。