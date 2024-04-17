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港超︱理文3球輕取流浪重登榜首　李毅凱倒戈領紅　徐宏傑入球拒慶祝 (22:47)

理文在今晚（17日）港超憑前鋒安尼亞、後衛徐宏傑及射手保連奴各建一功，即使尾段有倒戈的後衛李毅凱兩黃一紅被逐，無阻在旺角大球場以3：0輕取標準流浪，再次力壓傑志重登榜首。

理文今季連同盃賽4次與流浪交手3勝1負，包括去年10月聯賽在將軍澳運動場大勝4：2。季中轉投理文的港足後衛李毅凱首次倒戈季初加盟的流浪。理文於初段曾有後衛荷西安祖接應傳中頂入，但視像裁判（VAR）覆核指他越位在先而判入球無效。理文仍於36分鐘憑帶有幸運成分的攻勢打破僵局，翼鋒艾華頓半傳半射，流浪門將陳冠榮托出中楣不遠，被伏兵門前的中鋒安尼亞輕鬆補中；理文翼鋒基華尼頓於41分鐘近射中楣後，半場領先1：0。

基華尼頓換邊後初段門前再失良機後，53分鐘理文再入一球，今仗任隊長的後衛徐宏傑接應角球頭槌頂入，出身流浪的他入球後高舉雙手未有特別慶祝。射手保連奴於60分鐘入替後立即頭槌再下一城。不過，李毅凱於80分鐘爭球時踢中前隊友伊巴謙的頭部，於6分鐘內兩黃一紅被逐，理文踢少一人但無礙以3：0大勝流浪。

理文賽後15戰39分，再次反壓少1分的傑志重登榜首。聯賽尚餘5輪，理文餘下對手為港會、冠忠南區、均業北區、深水埗及傑志；傑志則本周六作客惡鬥排第3的大埔。

理文主教練曾昭達稱，球隊在爭標路上已無退路，過程中要繼續做好自己，「可能休戰了兩星期，開波比較慢熱，但最重要取得3分」。他認為李毅凱第2張黃牌是否犯規只屬「五十五十」，但會尊重球證判決。問到周六傑志對大埔希望那隊勝出，達sir笑言「希望結果對我們最好就得」。港足右閘徐宏傑首次對流浪入波，他稱因在流浪成長而拒慶祝，「流浪給機會我接觸職業足球，自己都好多謝這間球會，故以示尊重」。他認為前3隊爭標已無失分空間，會專注自身不會理會其他球隊賽果，「希望可同球隊一場一場繼續贏落去」。

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