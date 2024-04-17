歐聯｜巴塞馬體會8強分別反負PSG多蒙特　皇馬成西甲獨苗　明晨征曼城不容閃失 (17:37)

首回合作客勝出3：2的巴塞隆拿，今晨藉翼鋒拉芬夏比洛尼於12分鐘打開紀錄，卻在29分鐘有朗奴阿拿奧祖拉跌有望單刀的PSG鋒將巴高拿直接領紅。PSG其後憑翼鋒奧士文尼迪比利及中場域天拿，分別在40和54分鐘建功，加上前鋒基利安麥巴比先在61分鐘射入12碼後於89分鐘埋齋，令PSG反勝4：1，總成績贏6：4，繼2020／21年球季後再度闖入4強，將與多蒙特爭入決賽，亦是奧士文尼迪比利繼碰巴塞後，再度踢倒戈戰。

多蒙特首回合以1：2僅負馬德里體育會，今仗藉中場祖利安白蘭特及左閘伊恩馬特臣上半場破門領前，但隊友守將曉姆斯在49分鐘擺烏龍，加上馬體會翼鋒安祖哥利亞於64分鐘得手追成2：2。惟「蜂兵」中鋒富洛克及中場沙比薩分別在71和74分鐘建功，終使馬體會以2：4敗走，並以總比數4：5落敗飲恨。

隨着巴塞及馬體會一起8強止步，明晨出征曼城的皇家馬德里已成西甲碩果僅存球隊，兩軍首回合打和3：3，皇馬此役亦有可客串中堅的中場曹亞文尼停賽，「藍月」則只有守將史東斯上陣成疑。同日另一仗由拜仁慕尼黑主場迎戰阿仙奴，兩軍首回合以2：2言和。

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