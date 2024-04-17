奧運︱巴黎奧運百日倒數　希臘展開傳遞聖火　奧組委開售最後一輪門票 (16:36)

中國香港代表團目前至少已奪20張奧運入場券，包括「女飛魚」何詩蓓獨取5個游泳個人項目、張家朗力爭衛冕男子花劍個人金牌，以及公路單車、乒乓及滑浪風帆等項目。

設置在巴黎艾菲爾鐵塔下前方的圓盤倒數計時器，顯示距離舉行巴黎奧運開幕禮尚餘100天。奧運組委會同日宣布在法國時間周三早上10時起最後一次在官方票務網站開售逾25萬張31個奧運項目新門票，包括劍擊、游泳、場地單車和乒乓等港隊爭牌熱門項目，有一半門票價格將低於100歐元（約834港元），只有5%門票價格超過400歐元（約3335港元）。據報巴黎奧運現已售出800萬張門票，佔全數80%。

與此同時，奧運發源地的希臘奧林匹亞古遺址昨舉行聖火點燃儀式，由穿上黑白雙色服裝扮演最高女祭司的希臘女演員瑪莉米娜（Mary Mina），在赫拉神殿前採集奧運火種。由於天陰關係，今次採集聖火未有使用凹面鏡引燃的做法，改為用前一日已採集的備用火種。

第一棒火炬手由東京奧運賽艇金牌的希臘運動員恩杜施高斯（Stefanos Ntouskos），接過火炬及象徵和平的橄欖枝，再接力傳予第二棒的巴黎奧運火炬傳遞隊長、在2004年雅典奧運奪3面獎牌的法國退役女泳將馬諾杜（Laure Manaudou）。希臘境內傳遞聖火為期11天，下周五會在首都雅典的泛雅典體育場，與巴黎奧組委代表團完成交接儀式。聖火翌日將透過三桅帆船「貝倫號」駛越地中海前往法國馬賽，預定下月8日於法國64個城市繼續為期68天的第二階段傳遞儀式，由逾1萬名火炬手接力，途經法國自然名勝及著名建築，最後於7月26日迎接第33屆奧運開幕。

國際奧委會（IOC）主席巴赫在聖火點燃儀式致辭時表示，近年戰爭和衝突不斷增加，人類正經歷艱難時期，「人們厭倦了每日面對的仇恨、侵略和負面訊息，我們渴望某種能夠讓人團結一致東西帶來希望，點燃奧運聖火就是這種希望的象徵」。今年是繼1900及1924年後，巴黎第3次主辦奧運。

而新西蘭今早成為全球首個慶祝奧運倒數100天的國家，於奧克蘭海濱舉行慶祝活動，邀請多名新西蘭運動員及安排當地土著民族參與晨光儀式，將新西蘭國花銀蕨放入大海。

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