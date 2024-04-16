英超｜彭馬「大四喜」領車路士6蛋贈愛華頓　積遜馬度基爭射12碼成另類焦點　普帥：下不為例 (14:24)

已逾兩個月在聯賽未嘗敗績的車路士，今晨迎戰因被扣分後仍須為護級而戰的愛華頓。近况大勇的「藍戰士」中場高爾彭馬，開賽13分鐘先以「食糊」左腳妙射得手先開紀錄，再於18分鐘藉對手門將撲出隊友尼高拉斯積遜的攻門不遠，上前頭槌頂入空門拉開比數。及至29分鐘，彭馬在前場截走敵軍傳球後用右腳笠射破網，個人大演帽子戲法。而積遜亦於44分鐘在禁區內接應傳中後轉身抽射成4：0完半場。

換邊後得勢不饒人的車路士，於64分鐘有翼鋒馬度基殺入禁區被踢跌博得12碼，他與積遜一度欲爭射12碼，最終由是役任隊長的干拿加歷查隔開二人，並由隊中首席劊子手的彭馬操刀中鵠，個人職業生涯首次「大四喜」。最終藍戰士在90分鐘再有後備落場的小將基捷利斯錦上添花，終以6：0狂數愛華頓，近8輪聯賽不敗後，以31戰得47分升上第9位，距第6及7位的紐卡素與曼聯僅差3分兼踢少1場。而彭馬則於英超射手榜以20球升上並列榜首，看齊曼城射手艾寧夏蘭特。

雖然賽後普捷天奴不忘盛讚彭馬的演出，但同時狠批積遜及馬度基的爭射行為，「這是不可接受的，這令人感到羞恥，我將與涉事球員會面，這將是我最後一次容忍這樣的情况發生，下不為例」。而彭馬亦表示：「我明白大家的心情，但首先我們必須互相尊重，大家的目標都是爭勝。」

另外，愛華頓賽前正式就早前被加罰扣兩分的判決，向賽會提出上訴。「拖肥」因過去幾季違反盈利和可持續發展規則（PSR），今季內兩度被賽會罰扣聯賽積分，包括去年11月被扣10分，上訴後罰分減至6分，連同加罰的兩分，目前球隊累計被扣8分，在聯賽榜暫以32戰得27分排第16位，領先位處降班區的尾三球隊盧頓兩分，但少踢1場。