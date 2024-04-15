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英超｜阿仙奴主場負維拉　曼城登頂兼成奪標大熱　阿迪達促麾下立即振作 (17:55)

繼利物浦昨晚（14日）在英超爆冷主場不敵水晶宮後，阿仙奴今晨亦令人意外地以0：2受挫客軍阿士東維拉，並慘遭對方雙殺，令前日取得大捷的曼城，以兩分反壓上述兩支敗軍之師重登榜首，加上餘下6輪賽程對手較弱，再度成為奪標大熱門。「兵工廠」領隊阿迪達賽後敦促麾下若要封王，必須立即重新振作。

阿仙奴賽前在英超錄得10勝1和佳績，此役上半場攻勢亦排山倒海，其中以翼鋒李安度杜沙特在40分鐘近射，被反應奇快的倒戈維拉門將達米安馬天尼斯用腳擋出為黃金機會。

阿仙奴下半場後勁不繼，在隊長中場馬田奧迪加特在79分鐘傷出不久，接連被維拉鋒將里安拜尼及奧尼屈堅斯分別在84和87分鐘破門，並最終以0：2告負，輸掉今季第2場聯賽主場比賽，賽後32戰續得71分排次席，與季席利物浦同分，落後今輪賽後由第3位升上榜首的曼城兩分。由於「藍月」餘下6仗對手中只有排第5的熱刺較具實力，相比於「兵工廠」及「紅軍」易踢，故此已被看好有望破紀錄成就英超四連霸。

阿迪達賽後承認曼城已處於奪標有利位置，但也說：「我們早已料到這形勢或再出現，現在是時候有好的回應、保持信念重新振作和展示個性，這些都是我們可以控制的。如果一個不利賽果可以摧毀我們，那麼未免太弱不禁風了。」阿迪達甚至鼓勵麾下周四凌晨歐聯8強次回合作客拜仁慕尼黑，正是球隊相隔15年再次打入4強的最佳時刻。兩軍上周在首回合以2：2言和。

維拉賽後在英超33戰得63分守在第4位，領前少踢1場的熱刺3分，今季倒戈雙殺阿仙奴的維拉領隊艾馬利表示，仍為球隊自1982／83年球季後再出席歐聯而奮戰。

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