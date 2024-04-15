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乒乓｜杜凱琹朱成竹世盃首擊分途負國家隊名將　明續戰為世界排名爭分 (19:50)

由銀河娛樂集團呈獻的澳門國際乒聯（ITTF）男、女子世界盃今早（15日）在銀河綜藝館開鑼，港將杜凱琹與朱成竹在首場分組賽，分別不敵國家隊的王藝迪和孫穎莎。杜凱琹放眼明鬥單曉娜打出好表現，為世界排名爭分。

港將杜凱琹與黃鎮廷上周五在奧運混雙資格賽奪冠後，即馬不停蹄在翌晚趕赴澳門，偕隊友朱成竹出戰ITTF男、女子世界盃。賽會今年實行新賽制，參賽人數亦由以往的16人大幅增加至48人，小組賽階段所有比賽將打滿4局，而16個小組首名球員將進入淘汰賽階段。

杜凱琹在第3組首戰對上世界排名第3的王藝迪，力戰下以局數1：3（4：11、11：8、5：11、4：11）告負。朱成竹則於第1組首仗以局數0：4（9：11、4：11、8：11、3：11）不敵「世一」孫穎莎，明早11時半鬥中華台北隊的陳思羽。杜凱琹賽後不諱言尚在適應時差，但自覺狀態不俗，期望明午1時50分對德籍華裔球手單曉娜能有好表現，「今日贏到一局，希望明日可以爭勝，小組第2可獲更多世界排名積分」。

現時世界排名第34的杜凱琹，坦承去年受手肘傷患困擾，即使打了3次封閉針仍未見效，「去年傷患令我很迷茫，甚至有一段時間覺得沒辦法打下去，表現像坨屎一樣差，不斷輸很難受，真想過退役」。

不過，她指在教練張瑞、港隊隊友蘇慧音及親友支持下走過低潮，「瑞姐的父親為我特製一塊鐵球板，讓我每天用它練習。我亦有打電話跟阿蘇傾訴，身邊有很多人幫我，最後是自己要強大得戰勝放棄的念頭」。

男子組方面，港乒一哥黃鎮廷將於明晚6時20分登場，在第2組首戰對上德國隊的杜達，後日則硬撼力爭衛冕的國家隊星將樊振東。

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